Rayados vence 1-0 a Toluca y ponen un pie en la final

Una reñida contienda entre Rayados y Toluca fue la que se celebró en el ‘Gigante de acero’ y terminó con un triunfo de 1-0 de los albiazules sobre los escarlatas. La solitaria anotación fue obra del argentino naturalizado mexicano Germán Berterame. Fueron 50,716 fervientes hinchas que no dejaron de apoyar en el duelo que sirve como antesala para la final del torneo de Apertura 2025 en la Liga BBVA MX.

La culminación de la fase de semifinales se jugará en el Estadio Nemesio Diez, el próximo sábado 6 de diciembre en punto de las 19:00 horas. Para esa batalla deportiva, la escuadra escarlata tiene la obligación de llevarse el triunfo mínimo por una anotación.

Rayados: la que tuvo, la metió

Tras hacer sonar su silbato el juez central tapatío Daniel Quintero Huitrón, se dio inicio al partido de ida de la fase de semifinales, en el que tanto los de ‘Pandilla’ del Cerro de la Silla como los 'Diablos rojos' se volcaron al frente con la firme intención de hacerle daño a su rival y de aniquilarlos desde la patada inicial del duelo deportivo.

Los del Monterrey presentaron un parado en el rectángulo verde del ‘Gigante de acero’ de 4-2-3-1, mientras que los ‘choriceros’ se plantaron en la grama guadalupense con un estratégico 5-3-2. Esto provocó que la media cancha estuviera plagada de albiazules y rojos, donde el circular de la pelota era de muy pocos espacios.

La primera de peligro se presentó a los 6 minutos de tiempo corrido, cuando una asistencia de Marcel Ruíz que remata de pierna derecha el portugués Joao Paulo Dias Fernandes ‘Paulinho’ provocando el rechace de la zaga de ‘los de a rayas’; mismos que hicieron del pase a profundidad y a gran velocidad una de las armas por donde hacerle daño a la visita.

Fue entonces que, a los 26’ de acción, vino la primera clara para los dirigidos por el español Domènec Torrent Font, cuando un certero remate ejecutado por Gerardo Arteaga de pierna izquierda pasa ‘silbando’ el poste izquierdo del marco encomendado a Hugo González, quien vistió un elegante atuendo en color verde.

Un Monterrey que no dejó de luchar y que atacaba a su rival por ambos costados del terreno de juego a gran velocidad y culminando las jugadas con certeros centros rematados ya sea de cabeza o con el pie. Y fue así como a los 38 minutos Jesús Corona ingresa ‘como cuchillo en mantequilla’ por el lado derecho de su ataque y envía el esférico al centro del área rival, conectando de testa Germán Berterame para el 1-0 en favor del Monterrey.

Unos albiazules que con la anotación se fueron con todo al frente en búsqueda de incrementar la ventaja, pero el cuadro escarlata se replegó como una verdadera muralla defensiva. El nazareno Quintero Huitrón decretó dos minutos de alargue en la batalla y, al consumirse, el juez central silba el final del primer tiempo.

Colgaron el cero en la complementaria

Para la segunda mitad de la batalla, ambos equipos no efectuaron modificaciones en el campo, pero esta vez la visita salió como un vendaval sobre la meta de Luis ‘Mochis’ Cárdenas. Con disparos desde fuera del área, llegadas a gran velocidad por ambas praderas y centros ‘a la olla’, fue así como los de Mohamed buscaban acercarse en el marcador.

Con el correr de los minutos, tanto Domènec Torrent Font como Antonio Ricardo Mohamed Matijevich realizaron una serie de modificaciones en su once inicial, buscando darles frescura a sus líneas; pero el duelo estaba más que cerrado en la mitad de la cancha.

La escuadra mexiquense no cesó en su ataque y en repetidas ocasiones puso en aprietos el marco de los Rayados, quienes hicieron de todo para que la anotación no cayera, al grado de que el cancerbero Cárdenas fuera factor de que el cero en su puerta se conservara hasta ese momento.

Al consumirse los 90', el que vistió de amarillo y negro, Daniel Quintero Huitrón, consideró añadir cuatro minutos más de reposición en el encuentro, los mismos que pasaron fugazmente y que concluyeron al escuchar el silbatazo final del árbitro central.

