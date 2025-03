Reacciona Sergio Ramos tras su expulsión ante Pumas

Sergio Ramos, defensa de los Rayados de Monterrey, reaccionó en redes sociales después de su expulsión en el partido contra los Pumas quienes ganaron 3-1.

En su cuenta de Twitter, el defensor español compartió un mensaje en el que celebró la victoria de su equipo y bromeó sobre su tarjeta roja, diciendo: "Victoria muy importante ante un rival complicado en un campo difícil. Tiempo para descansar y pensar en el siguiente. P.D.: Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja".

Victoria muy importante ante un rival complicado en un campo difícil. Tiempo para descansar y pensar en el siguiente.

P.D.: Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja 😜. ¡+3 y seguimos!



Very important win away from home against a difficult team. Time to rest… pic.twitter.com/AEHm6O0iu3