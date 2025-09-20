Cerrar X
América reacciona y rescata empate en el Gigante de Acero

América rescata empate 2-2 ante Monterrey con goles de Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez en la recta final del duelo del Apertura Liga MX.

Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez celebraron durante la recta final los goles con las que América rescató el sábado un empate 2-2 de su visita a Monterrey en el torneo Apertura de la Liga MX.

Fidel Ambriz abrió el marcador a los 17 minutos y Sergio Canales marcó a los 44 para ampliar la ventaja de los Rayados, que dominaron la primera mitad.

Aguirre descontó por los azulcremas a los 82 y Juárez consumió la dramática igualada a los 89 con un remate de cabeza dentro del área.

Monterrey vio rota una racha de ocho victorias y pasó el primer puesto del torneo al quedarse con 22 unidades, una por detrás del Cruz Azul.

América evitó hilvanar derrotas por primera ocasión en el torneo, para quedarse en la cuarta posición con 18 puntos.

Ambriz puso adelante a los enrachados anfitriones al mandar a las redes un rechace del arquero Luis Ángel Malagón tras un remate de Lucas Ocampos a los 17 minutos.

Canales amplió la ventaja momentos antes del descanso, tras una combinación con Ocampos que lo dejó frente a Malagón, a quien superó con un sombrerito de gran calidad.

Aguirre presionó el marcador con un remate frente al arco luego de ser habilitado por Brian Rodríguez.

Juárez vendió el empate con un certero cabezazo a un centro que Alejandro Zendejas colocó en el corazón del área.


