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Escena

Scooby-Doo muestra su primer vistazo en acción real

La plataforma de streaming reveló las primeras imágenes de “Scooby-Doo: Orígenes”, la nueva serie live action del famoso perro detective que llegará en 2027

  • 08
  • Junio
    2026

La plataforma de streaming presentó el primer vistazo oficial de su próxima serie de acción real basada en el icónico personaje Scooby-Doo, producción que llevará por título “Scooby-Doo: Orígenes” y que tiene previsto estrenarse en 2027.

A través de un video compartido en redes sociales, la plataforma mostró al famoso perro detective corriendo por un bosque cercano a un campamento de verano.

En la escena, Scooby se encuentra con Shaggy, quien posteriormente se convertirá en su mejor amigo y compañero de aventuras.

La serie se encuentra actualmente en filmación en Atlanta y ofrecerá una reinterpretación moderna de la clásica caricatura. El elenco principal estará integrado por Maxwell Jenkins como Fred Jones, Tanner Hagen como Norville “Shaggy” Rogers, Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley y Mckenna Grace como Daphne Blake.

Netflix ya había compartido en abril un adelanto de los integrantes de Misterios S.A., mientras que el actor Paul Walter Hauser también formará parte del proyecto en un papel que todavía no ha sido revelado.

Un misterio sobrenatural marcará la historia

De acuerdo con la sinopsis oficial, la trama se desarrollará durante el último verano en un campamento, donde Shaggy y Daphne se verán involucrados en un inquietante caso relacionado con un cachorro gran danés perdido que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural.

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Junto a Velma, descrita como una joven pragmática y apasionada por la ciencia, y Freddy, el atractivo chico nuevo del pueblo, el grupo intentará resolver el misterio. Sin embargo, la investigación los conducirá a una pesadilla escalofriante que amenaza con sacar a la luz secretos ocultos.

La serie contará con Josh Appelbaum y Scott Rosenberg como guionistas, showrunners y productores ejecutivos. También participarán como productores ejecutivos André Nemec, Jeff Pinkner y Adrienne Erickson bajo el sello Midnight Radio.

Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman producirán el proyecto a través de Berlanti Productions, mientras que Toby Haynes fungirá como productor ejecutivo y director del primer episodio. La producción estará a cargo de Warner Bros. Television.


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