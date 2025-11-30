Real Madrid empata en Girona y le cede el liderato al Barcelona
Los 'Blancos' empataron 1-1 contra el Girona y ligaron tres empates consecutivos. Con este resultado, el Barcelona se colocó de líder tras su victoria el sábado
Después de que el Futbol Club Barcelona se colocara como líder momentáneo después de pasarle por encima al Alavés este sábado, el Real Madrid podía regresar a liderar LaLiga, pero dejó pasar la oportunidad.
Y es que el cuadro merengue fue incapaz de vencer a un Girona que actualmente se encuentra en zona de descenso y empató 1-1.
Kylian Mbappé convirtió un penalti a los 67 minutos después de que Azzedine Ounahi pusiera a los locales por delante a los 45 en el Estadio Montilivi.
El francés estuvo a punto de darle la victoria al Madrid cuando su disparo desde cerca del punto de penalti pasó zumbando el arco rival en el tiempo de descuento.
⚽ 45' Ounahi
"Me gustó cómo reaccionó el equipo, aunque no fue suficiente para conseguir la victoria", dijo el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso. "En la segunda mitad mejoramos y podríamos haber ganado viniendo desde atrás. No pudimos concretar las oportunidades que creamos".
Con este resultado, el Madrid consumó su tercer empate consecutivo y con el que le cedió el liderato al Barcelona después de que el club catalán venciera al Alavés 3-1.
Los azulgranas están un punto por delante del Madrid después de 14 partidos.
El Girona, que está en el puesto 18, ha ganado solo uno de sus últimos seis partidos de liga.
