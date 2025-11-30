Cerrar X
deportes_mbappe_real_madrid_1e30d53859
Deportes

Real Madrid empata en Girona y le cede el liderato al Barcelona

Los 'Blancos' empataron 1-1 contra el Girona y ligaron tres empates consecutivos. Con este resultado, el Barcelona se colocó de líder tras su victoria el sábado

  • 30
  • Noviembre
    2025

Después de que el Futbol Club Barcelona se colocara como líder momentáneo después de pasarle por encima al Alavés este sábado, el Real Madrid podía regresar a liderar LaLiga, pero dejó pasar la oportunidad.

Y es que el cuadro merengue fue incapaz de vencer a un Girona que actualmente se encuentra en zona de descenso y empató 1-1.

Kylian Mbappé convirtió un penalti a los 67 minutos después de que Azzedine Ounahi pusiera a los locales por delante a los 45 en el Estadio Montilivi.

El francés estuvo a punto de darle la victoria al Madrid cuando su disparo desde cerca del punto de penalti pasó zumbando el arco rival en el tiempo de descuento.

"Me gustó cómo reaccionó el equipo, aunque no fue suficiente para conseguir la victoria", dijo el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso. "En la segunda mitad mejoramos y podríamos haber ganado viniendo desde atrás. No pudimos concretar las oportunidades que creamos".

Con este resultado, el Madrid consumó su tercer empate consecutivo y con el que le cedió el liderato al Barcelona después de que el club catalán venciera al Alavés 3-1.

Los azulgranas están un punto por delante del Madrid después de 14 partidos.

El Girona, que está en el puesto 18, ha ganado solo uno de sus últimos seis partidos de liga.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25335858978529_8ce38cca80
Seth Curry se integra a los Warriors para reunirse con Stephen
deportes_marc_brys_ce8c94efc1
Camerún cambia de entrenador a menos de un mes de la Copa África
deportes_chicharito_ad56a9f4ce
Chivas no renovará a 'Chicharito'; tiene ofertas de la MLS
publicidad

Últimas Noticias

992c7099b87d3b5c71b9f9ad1c9cfebbf5162b11_454c9ee406
Ryan Castro lanza canción navideña con la aparición de J Balvin
AP_25335858978529_8ce38cca80
Seth Curry se integra a los Warriors para reunirse con Stephen
nl_itzel_castillo_almanza_c062e7bbd2
Proponen contar con registro de entrendores deportivos
publicidad

Más Vistas

joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
c213841d_9aa0_44e7_9eb4_0b8c6b11aa99_e98d398daa
Caen 11 por fiesta clandestina con 350 menores en San Pedro
publicidad
×