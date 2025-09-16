Cerrar X
Real Madrid y Arsenal ganan en su debut en Champions

Con un doblete Kylian Mbappé el Madrid venció 2-1 al Marsella mientras que con goles de Trossard y Martinelli el Arsenal venció al Athletic Club

  • 16
  • Septiembre
    2025

Kylian Mbappé transformó dos penales y un Real Madrid en inferioridad numérica remontó para doblegar 2-1 al Olympique de Marsella este martes, en la noche inaugural de la Liga de Campeones.

El Madrid, 15 veces campeón de la Copa de Europa, se convirtió en el primer equipo en la historia de la competición —desde el cambio de nombre a inicio de la década de 1990— que alcanza las 200 victorias.

Xabi Alonso consiguió el triunfo en su debut en la Liga de Campeones como técnico del club del que salió campeón de Europa como jugador.

El delantero estadounidense Timothy Weah adelantó al visitante Marsella temprano , pero Mbappé respondió de inmediato desde el punto de penal a los 29 y 81 minutos.

El primer penal fue llegó trsas una falta cometida sobre el atacante brasileño Rodrygo Goes y el segundo por una mano de un defensor.

Mbappé ahora tiene 50 goles en 64 partidos con el Madrid.

“Es una alegría muy grande que siga marcando goles y se sienta cómodo", resaltó Federico Valverde, el volante uruguayo del Madrid, sobre la estrella francesa . "Nuestro trabajo es hacerle llegar lo mejor posible los balones, que llegue con más facilidad al arco rival y que tenga más oportunidades”.

El capitán merengue Dani Carvajal fue expulsado a los 72 tras una agresión al arquero argentino Gerónimo Rulli.

Weah, hijo del ex ganador del Balón de Oro George Weah— fue asistido por Mason Greenwood, quien despojó el balón a Arda Guler cerca del mediocampo.

El debut de Trent Alexander-Arnold en la Liga de Campeones con el Madrid duró solo cinco minutos. El defensor inglés fue reemplazado por Carvajal debido a una aparente lesión muscular.

La policía española se enfrentó con los aficionados del Marsella antes del partido, pero la situación fue sofocada rápidamente.

Un madrugador gol en propia puerta del portero brasileño Luiz Junior le dio a Tottenham una victoria de 1-0 sobre el visitante Villarreal.

Borussia Dortmund y Juventus empataron 4-4 en Turín. El suplente de Juventus Dusan Vlahovic anotó un gol en el descuento y luego asistió al defensor inglés Lloyd Kelly para el empate .

Con un gol del colombiano Camilo Durán, el Qarabag de Azerbaiyán remontó un 2-0 adverso y se llevó la victoria a domicilio 3-2 ante Benfica.

En la segunda temporada del nuevo formato de fase de liga, los ocho mejores equipos avanzan a los octavos de final. Los siguientes 16 entran en un playoff a dos partidos. De ahí saldrán ocho clasificados más.

Suplentes decisivos del Arsenal

Viktor Gyokeres no estuvo fino en su debut de la Champions con Arsenal.

Sin embargo, los suplentes del club londinense fueron decisivos en la victoria 2-0 de los Gunners ante el Athletic Bilbao en la noche inaugural de la nueva edición del torneo continental.

El brasileño Gabriel Martinelli anotó a los 72 minutos, poco después de saltar al campo, y Leandro Trossard, quien había reemplazado a Gyokeres, duplicó la ventaja a los 87.

Gyokeres —el gran fichaje de Arsenal que anotó seis goles en la Champions para el Sporting Lisboa la temporada pasada— desperdició una oportunidad inmejorable poco después del descanso. El internacional sueco evadió a su marcador con facilidad y se elevó para recibir un tiro libre bien colocado de Declan Rice, pero su cabezazo se fue muy desviado.

Martinelli y Trossard se prodigaron también sendas asistencias.

Debut memorable de Union Saint-Gilloise

En su primera incursión en la Copa de Europa, el club belga Union Saint-Gilloise salió victorioso del otro lado de la frontera al vencer 3-1 a PSV Eindhoven.

El primer gol de esta temporada en la competición fue un penal convertido por el internacional canadiense Promise David.

El penal fue otorgado cuando el internacional estadounidense Ricardo Pepi impactó duramente con su botín sobre la pierna del defensor central inglés del Union , Christian Burgess .

El portero Matej Kovar luego se lanzó en la dirección equivocada en el penal a los 9 minutos.

Otro error de Pepi llevó al segundo gol del Union antes del descanso, una exhibición de regate y una definición perfecta de Anouar Ait El Hadj .

El Union, que se clasificó al consagrarse campeón de la liga belga por primera vez en 90 años, es uno de los cuatro clubes que debutan en el máximo torneo europeo esta temporada. Los otros son Bodø/Glimt (Noruega), Kairat (Kazajistán) y Pafos (Chipre).

El zaguero argentino Kevin Mac Allister anotó de corta distancia a los 81.

Ruben van Bommel —hijo del exintegrante destacado de Holanda Mark van Bommel— anotó por el PSV a los 90.

El PSV había permanecido invicto en sus 11 partidos anteriores de grupo o liga en competiciones de la UEFA.


