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Deportes

Realiza Japón entrenamiento en las canchas de Medicina de la UANL

La selección de Japón entrenó durante esta mañana de miércoles en las canchas de Medicina de la UANL con miras a su debut mundialistas

  • 03
  • Junio
    2026

Japón dio arranque a su concentración de cara a su participación en el Mundial con un entrenamiento celebrado en las canchas de la Facultad de Medicina de la UANL. 

Aunque se tenía contemplado que el conjunto nipón utilizara las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigres, ayer por la noche se decidió utilizar el complejo ubicado en el campus médico.

La práctica arrancó alrededor de las 10:00 con trabajos regenerativos tras el largo viaje realizado para llegar a la ciudad de Monterrey.

Sus partidos en el Mundial

Japón jugará en el Grupo F del Mundial, en el que enfrentará a Países Bajos, en 14 de junio en Dallas, y a Túnez, el 20 en Monterrey, en el partido 1.000 de la historia de las copas del mundo.

Volverán a Estados Unidos para enfrentar a Suecia, el 25 en Kansas City.

Los japoneses presentarán un equipo balanceado con equilibrio en todas las líneas y figuras destacadas como el defensa Hiroki Ito, del Bayern de Múnich, y los centrocampistas Wataru Endo, del Liverpool; y Takefusa Kubo, de la Real Sociedad de España.

Dan sus primeras declaraciones

Al finalizar el entrenamiento los jugadores Daichi Kamada, Daizen Maeda y Keisuke Goto compartieron ante los representantes de los medios de comunicación su sentir al dar arranque al a concentración de cara a la justa mundialista.

“Ayer llegamos al hotel y nos dieron una bienvenida increíble. Fue entonces cuando realmente sentí que por fin estábamos en un Mundial”.

“Queremos adaptarnos bien a este entorno, entrenar de manera adecuada. Luego iremos a Estados Unidos y espero que podamos derrotar a Holanda”, expresó el delantero Daizen Maeda, jugador del Celtic de la liga escocesa.

 


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