Estados Unidos realiza sanción sobre sector petrolero de Cuba

La tensión entre Estados Unidos y Cuba escaló un nuevo peldaño luego de que Washington anunciara sanciones contra Unión Cuba-Petróleo (CUPET), la principal empresa estatal encargada de la importación, refinación y distribución de combustibles en la isla.

La medida coloca en el centro de la disputa bilateral a uno de los sectores más sensibles para la economía cubana, en momentos en que el país enfrenta una profunda crisis energética marcada por apagones recurrentes, escasez de combustible y problemas de abastecimiento.

Washington acusa a CUPET de beneficiar al aparato estatal cubano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que activos clave de la compañía fueron expropiados a propietarios estadounidenses en el pasado y aseguró que el gobierno cubano ha utilizado los recursos energéticos para beneficiar a estructuras militares y de seguridad.

Según la postura de Washington, mientras la población enfrenta dificultades para acceder a combustibles y soporta constantes interrupciones en el servicio eléctrico, los recursos energéticos han sido administrados de manera que favorecen a sectores vinculados al poder político y militar.

Rubio también sostuvo que el gobierno estadounidense busca limitar la capacidad financiera de las instituciones estatales cubanas relacionadas con el sector energético.

Quedan bloqueados activos y operaciones bajo jurisdicción estadounidense

Como parte de las sanciones, quedaron bloqueadas todas las propiedades, activos e intereses de CUPET que se encuentren dentro de Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y entidades estadounidenses.

La decisión amplía la presión económica sobre Cuba y se suma a otras medidas adoptadas recientemente contra funcionarios e instituciones vinculadas al gobierno de la isla.

El anuncio se produce apenas unos días después de nuevas sanciones dirigidas contra altos funcionarios cubanos y organismos estatales, en una estrategia que busca incrementar el aislamiento financiero de sectores considerados estratégicos por Washington.

La sanción cobra especial relevancia debido al complejo escenario que atraviesa Cuba. Durante los últimos años, la isla ha enfrentado dificultades para garantizar el suministro de combustibles y mantener operativa su infraestructura eléctrica.

Los apagones se han convertido en una constante para millones de ciudadanos y la distribución de combustibles permanece limitada en diversas regiones del país.

Especialistas han advertido que cualquier restricción adicional sobre la empresa energética estatal podría impactar aún más las capacidades de importación, almacenamiento y distribución de combustibles en la nación caribeña.

Cuba mantiene críticas a la política de sanciones

A lo largo de los años, el gobierno cubano ha sostenido que las sanciones estadounidenses afectan directamente a la población y dificultan el funcionamiento de sectores estratégicos de la economía nacional.

Las autoridades de la isla han argumentado que las restricciones financieras y comerciales forman parte de una estrategia para incrementar la presión económica sobre el país y generar inestabilidad interna.

Mientras tanto, la nueva medida contra CUPET refuerza la confrontación entre ambos gobiernos y coloca nuevamente al sector energético en el centro de una disputa que podría tener repercusiones económicas y sociales para millones de cubanos.

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