Niega Sheinbaum que Trump esté detrás de campaña contra México

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este lunes que el mandatario estadounidense Donald Trump sea el responsable directo de la reciente ofensiva política y mediática contra México, y señaló que detrás de esas acciones se encuentran grupos de ultraderecha que buscan deteriorar la relación entre ambos países.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que el Gobierno de México mantiene una comunicación constante con distintas áreas de la administración estadounidense y aseguró que el objetivo de su gobierno es preservar una relación de cooperación y respeto mutuo.

"Les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas", declaró.

Defiende diálogo permanente con Washington

Sheinbaum destacó que existe contacto continuo entre funcionarios mexicanos y estadounidenses en temas clave como seguridad, relaciones exteriores y defensa.

Recordó que recientemente visitó México el secretario de Seguridad de Estados Unidos y señaló que el canciller mexicano mantiene comunicación permanente tanto con integrantes de la Casa Blanca como del Departamento de Estado.

Asimismo, indicó que las Fuerzas Armadas mexicanas sostienen coordinación frecuente con sus contrapartes estadounidenses, particularmente con el Comando Norte, y adelantó que en los próximos días se realizarán nuevas reuniones bilaterales.

Incluso mencionó que el secretario de Marina viajará esta semana a Estados Unidos para sostener encuentros con autoridades de la Marina y la Guardia Costera.

Señala a sectores de ultraderecha

La jefa del Ejecutivo sostuvo que los ataques contra su administración son promovidos por grupos de ultraderecha en Estados Unidos que mantienen vínculos con sectores políticos mexicanos.

Según afirmó, estos grupos buscan impedir que exista una relación cordial entre ambos gobiernos y mantienen diferencias ideológicas con el proyecto político que encabeza.

"Son sectores de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación con México y que se vinculan con los de la ultraderecha en México", sostuvo.

Aseguró que dichos grupos rechazan políticas impulsadas por su gobierno, como los programas sociales, la inversión en educación pública y las acciones dirigidas a los sectores más vulnerables.

Además, subrayó que México continuará trabajando por una relación constructiva con Estados Unidos, pero dejó claro que no aceptará acciones que considere injerencistas.

Para ilustrar su postura, utilizó una metáfora sobre la convivencia entre vecinos.

"Puedes ser un buen vecino, pero cuando alguien quiere entrar a tu casa, quedarse con la cocina, con la recámara y decirte cómo debes tomar decisiones dentro de tu familia, entonces ahí hay límites", expresó.

Indicó que su administración seguirá señalando cualquier acción que considere una intromisión en asuntos internos del país.

La titular del Poder Ejecutivo federal afirmó que, aunque existen diferencias con Washington en algunos temas, su gobierno privilegia la búsqueda de acuerdos que beneficien a ambas naciones.

Destacó la importancia de fortalecer la cooperación económica, comercial y de seguridad, así como garantizar el bienestar de los mexicanos que viven en Estados Unidos.

También recordó que los mejores momentos de la relación bilateral han estado marcados por el respeto mutuo y la colaboración entre ambas naciones, como ocurrió durante los periodos de Benito Juárez y Abraham Lincoln, así como de Lázaro Cárdenas y Franklin D. Roosevelt.

Acusa campañas organizadas en redes sociales

Por otra parte, denunció la existencia de campañas digitales que, aseguró, son impulsadas mediante cuentas automatizadas, estrategias pagadas y mecanismos que buscan influir en la conversación pública.

Afirmó que detrás de muchas de estas acciones existen intereses económicos y políticos que utilizan las plataformas digitales para amplificar mensajes y generar confrontación.

Por ello, insistió en la necesidad de analizar el papel de las redes sociales y de los algoritmos en la difusión de información, al considerar que se trata de un debate cada vez más relevante para la vida pública y democrática del país.

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