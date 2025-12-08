Podcast
Alcalde electo de NY promete proteger a migrantes ante redadas

El alcalde electo Zohran Mamdani aseguró que defenderá a los migrantes de Nueva York y explicó sus derechos ante posibles redadas de ICE

  • 08
  • Diciembre
    2025

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, reiteró su compromiso con la protección de los “más de 3 millones de migrantes” que radican en la ciudad, luego de que el fin de semana pasado agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaran realizar una redada en la zona de Canal Street.

En un video difundido en sus redes sociales, el político demócrata de 34 años advirtió que, como próximo alcalde, garantizará la defensa de los derechos de todos los neoyorquinos, incluidos los extranjeros.

Explica derechos ante ICE

Mamdani detalló que ICE no puede ingresar a espacios privados, como hogares, escuelas o áreas restringidas de centros laborales, sin una orden judicial firmada por un juez.

“A veces, ICE te mostrará documentos que se parecen a una orden y te dirán que tienen derecho a arrestarte. Eso es falso. A ICE se le permite legalmente mentirte, pero tú tienes derecho a guardar silencio”, afirmó mientras exhibía diferentes tipos de documentos utilizados por las autoridades migratorias.

EH UNA FOTO - 2025-12-08T121430.157.jpg

También señaló que cualquier persona puede grabar a los agentes, siempre y cuando no interfiera con sus operaciones.

Compromiso al asumir el cargo

Mamdani recordó que los neoyorquinos cuentan con el derecho constitucional a protestar y aseguró que su administración protegerá esa libertad.

“Nueva York siempre dará la bienvenida a los migrantes, y yo lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas migrantes”, concluyó.

El alcalde electo asumirá oficialmente el cargo el próximo 1 de enero.


