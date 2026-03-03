Podcast
Investigan a agentes migratorios por redadas en Mineápolis

Fiscalía de Condado de Hennepin indaga 17 incidentes, incluido el caso del comandante Gregory Bovino, tras operativos de enero

  • 03
  • Marzo
    2026

La Fiscalía del Condado de Hennepin, en Minnesota, anunció este lunes que investiga más de quince incidentes que involucran a agentes de inmigración, incluido el comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, para determinar si se infringió alguna ley durante los operativos de enero pasado en Mineápolis.

La fiscal Mary Moriarty explicó que la indagatoria, denominada Proyecto de Transparencia y Rendición de Cuentas, busca recopilar evidencia presentada por el público y animó a los ciudadanos a compartir información.

Identifican al menos 17 incidentes

De acuerdo con la funcionaria, se han identificado al menos 17 incidentes ocurridos durante las redadas en el condado, que incluye a la ciudad de Mineápolis.

“Nuestro objetivo es investigar estos casos en colaboración con las autoridades locales para brindar transparencia y, potencialmente, que los agentes federales que participaron en conductas ilegales rindan cuentas”, dijo Moriarty en un video difundido en X.

Como parte de la investigación, se habilitó un portal para que los residentes compartan de forma anónima imágenes y descripciones de incidentes relacionados con posibles conductas ilegales por parte de agentes federales.

Caso Bovino bajo la lupa

La fiscal mencionó en específico un caso que involucra a Gregory Bovino, quien fue relevado de sus funciones frente a las redadas migratorias tras la muerte de dos estadounidenses, ambos de 37 años, durante los operativos en esa ciudad.

También solicitó la colaboración del público para obtener más información sobre un hecho ocurrido en enero, cuando agentes federales interactuaron con personal y estudiantes de una escuela secundaria.

“Si tienen información sobre cualquiera de estos casos, o cualquier otro que deseen que conozcamos, por favor envíen esa información”, expresó Moriarty, tras considerar que los operativos migratorios en el condado causaron “daños irreparables”, en referencia a la muerte a tiros de Renée Good y Alex Pretti.

Bovino fue relevado de la asignación y regresó a sus funciones en la frontera entre California y México.


