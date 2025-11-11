Reporta Sheinbaum 30 quejas por abusos contra migrantes en EUA

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se han presentado 30 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de mexicanos detenidos en Estados Unidos como parte de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Son 30 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que han sido presentadas a raíz de los operativos del ICE”, señaló la mandataria, al tiempo que reiteró su desacuerdo con el trato que la administración del republicano Donald Trump ha dado a los migrantes.

“Los mexicanos fortalecen la economía de Estados Unidos”

Sheinbaum enfatizó que los connacionales que residen en el país vecino no deben ser tratados como criminales, y recordó que su contribución a la economía estadounidense es fundamental.

“Si alguien cometió un delito tiene que llevar su proceso en Estados Unidos, pero las y los mexicanos fortalecen la economía de ese país”, subrayó.

La mandataria detalló que viven en Estados Unidos alrededor de 40 millones de mexicanos y mexicanas, de los cuales 90 por ciento cuenta con documentos legales.

“Muchos llevan más de 50 años allá; sostienen el campo, la construcción y los servicios”, añadió.

Llamado al diálogo, pero con firmeza

Sheinbaum aseguró que su gobierno mantendrá una relación de diálogo y cooperación con Washington, pero dejó claro que México defenderá siempre a sus paisanos cuando se vulneren sus derechos.

“Siempre vamos a buscar el diálogo y la coordinación, pero cuando no estemos de acuerdo también lo vamos a decir. Hay que proteger a nuestros paisanos, siempre lo vamos a hacer”, afirmó.

Además, insistió en que los cruces irregulares de mexicanos hacia el norte “son muy pocos”, por lo que pidió reconocer la aportación y el trabajo de quienes ya residen en territorio estadounidense.

Comentarios