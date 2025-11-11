Cerrar X
Nacional

Reporta Sheinbaum 30 quejas por abusos contra migrantes en EUA

Claudia Sheinbaum reveló que existen 30 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de mexicanos detenidos en redadas del ICE en Estados Unidos

  • 11
  • Noviembre
    2025

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se han presentado 30 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos de mexicanos detenidos en Estados Unidos como parte de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Son 30 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que han sido presentadas a raíz de los operativos del ICE”, señaló la mandataria, al tiempo que reiteró su desacuerdo con el trato que la administración del republicano Donald Trump ha dado a los migrantes.

“Los mexicanos fortalecen la economía de Estados Unidos”

Sheinbaum enfatizó que los connacionales que residen en el país vecino no deben ser tratados como criminales, y recordó que su contribución a la economía estadounidense es fundamental.

“Si alguien cometió un delito tiene que llevar su proceso en Estados Unidos, pero las y los mexicanos fortalecen la economía de ese país”, subrayó.

La mandataria detalló que viven en Estados Unidos alrededor de 40 millones de mexicanos y mexicanas, de los cuales 90 por ciento cuenta con documentos legales.

“Muchos llevan más de 50 años allá; sostienen el campo, la construcción y los servicios”, añadió.

Llamado al diálogo, pero con firmeza

Sheinbaum aseguró que su gobierno mantendrá una relación de diálogo y cooperación con Washington, pero dejó claro que México defenderá siempre a sus paisanos cuando se vulneren sus derechos.

“Siempre vamos a buscar el diálogo y la coordinación, pero cuando no estemos de acuerdo también lo vamos a decir. Hay que proteger a nuestros paisanos, siempre lo vamos a hacer”, afirmó.

Además, insistió en que los cruces irregulares de mexicanos hacia el norte “son muy pocos”, por lo que pidió reconocer la aportación y el trabajo de quienes ya residen en territorio estadounidense.

 

 


