Regio cumple su sueño; trae el 'beis' en la sangre

El beisbol lo trae en la sangre, y la calidad también... Ángel Román Garza Cantú, es hijo del ex beisbolista de las Ligas Mexicanas y del Pacífico, Conrado Garza; el joven de apenas 17 años acaba de cumplir el sueño de muchos, firmar con un equipo de la 'Gran Carpa'.

Apodado ´Conradillo' por parte de su padre, el estudiante de segundo semestre de la Facultad de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica (FIME) en la Universidad Autónoma de Nuevo León, plasmó su firma en un contrato que lo liga con la organización de los Padres de San Diego, en donde buscará ganarse un lugar para llegar a las Grandes Ligas.

"Primero que nada muy feliz de verdad, es un sueño que desde chiquito he estado persiguiendo, he estado pensando, es casi casi un sueño hecho realidad, esto es solamente un paso para mucho que falta de camino, pero sí es un paso muy grande", dijo el serpentinero en entrevista para Info7.

"La firma fue ayer (Lunes) por la mañana, y desde la noche yo estaba muy emocionado, porque es un sueño muy grande que estoy por cumplir, y no hay palabras suficientes para describir la felicidad y emoción que he sentido", agregó.

Pero al ser estudiante en la máxima casa de estudios del estado, tiene en claro que no puede descuidar la escuela, "Si fue también lo que me dijeron (Su familia), pero como ya vieron que se me dieron las cosas en el beisbol me están apoyando también en la parte deportiva, y estoy bien por los dos lados. voy para el segundo semestre de la facultad, acabo de entrar, acabo de empezarlo".

Corto de palabras, pero con sonrisa permanente que refleja su felicidad, el joven beisbolista habló sobre su posición predilecta, la de pitcher, "Juego pitcher, primera base y tercera base, y de pitcher tiro recta, curva, cambio, slider y sinker. Pero los Padres fue de pitcher la posición que optaron, y yo también estuve de acuerdo.

Por último, ´Conradillo´ nos platicó sobre sus ídolos en el beisbol, "Para mí siempre ha sido un ídolo Max Scherzer de los Dodgers de los Ángeles, siempre ha sido mi ídolo, y en Liga Mexicana siempre fue mi papá".

Termina la charla, pero inician nuevos sueños y metas para un joven regiomontano que tras demostrar calidad con los Osos de FIME, ahora va para afianzarse en el sueño americano de las Grandes Ligas.

