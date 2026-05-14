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Deportes

Rayadas toma ventaja ante América en la Final del Clausura 2026

Con un gol solitario de Alice Soto al minuto 25, el conjunto regio viajará a la Ciudad de México para intentar hacerse con su quinto título de liga

  • 14
  • Mayo
    2026

Con el respaldo de más de 35 mil aficionados en el Estadio BBVA, las Rayadas de Monterrey derrotaron 1-0 al América en el partido de Ida de la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

El conjunto albiazul mostró intensidad desde los primeros minutos, buscando constantemente el arco rival mediante ataques por las bandas y jugadas a velocidad.

Alice Soto marcó el gol de la victoria

La figura del encuentro fue Alice Soto, quien anotó el único gol de la noche al minuto 25.

La jugada nació con un trazo largo de Valeria del Campo desde territorio defensivo, habilitando a Soto, quien ingresó sola al área y definió de zurda para vencer a la arquera azulcrema Sandra Paños.

Antes del tanto, Daiane Medeiros y Paola Manrique fueron clave para mantener el arco regiomontano sin daño, frenando las llegadas más peligrosas del América.

Rayadas estuvo cerca de ampliar la ventaja

En la segunda mitad, Monterrey mantuvo la presión ofensiva y estuvo cerca de aumentar la diferencia.

Al minuto 56, Christina Burkenroad mandó el balón al fondo de las redes tras un tiro libre cobrado por Alice Soto, pero luego de la revisión en el VAR, el tanto fue invalidado por posición adelantada.

Alice también generó peligro al 68’ con un tiro libre que estuvo cerca de sorprender a la arquera rival.

La serie se definirá en la Ciudad de México

Con este resultado, Rayadas llegará con ventaja al partido de Vuelta, donde le bastará un empate o una victoria para conquistar su quinto título de Liga MX Femenil.

La Final de Vuelta se disputará este domingo 16 de mayo a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.


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