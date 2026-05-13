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Deportes

Tendrá la Liga MX unas semifinales… ¡con 'sabor regio'!

Varios elementos que militaron en el futbol de la Sultana del Norte forman parte de los cuatro clubes que disputarán el pase a la final del Torneo Clausura 2026

  • 13
  • Mayo
    2026

Es cierto, Rayados y Tigres no estarán presentes en la semifinal de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que inicia este miércoles con la ronda de los juegos de ida.

Pero eso sí, la antesala de la Gran Final de la postemporada del actual campeonato mexicano de la Primera División tendrá “sabor regio”.

Y es que 11 elementos que lucharán por el pase a la serie por el título fueron parte del futbol de la Sultana del Norte.

Los cuatro clubes semifinalistas tienen integrantes que militaron en Monterrey o con los felinos en campañas anteriores.

De esta oncena, seis vistieron el jersey La Pandilla y otros cinco el de los auriazules.

El equipo que sigue en la Fiesta Grande y que tiene más “regios” en su plantilla es el superlíder Pumas, con cinco: los jugadores César Garza, Antonio Leone, Carlos Antuna; el técnico Efraín Juárez y el directivo Antonio Sancho.

Los otros tres conjuntos tienen dos cada uno.

Este miércoles arranca la “Semi” con el duelo de ida entre Cruz Azul y Chivas a las 20:00 horas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ficha

Fútbol - Liga MX]
Torneo Clausura 2026
Liguilla - Semifinal
Juego de ida - Hoy
Cruz Azul vs. Chivas
Estadio Azteca
20:00 horas
Azteca 7

Jugadores y personajes semifinalistas que militaron en el futbol regio

ClubNombrePosición / CargoPasado en el futbol regio
PumasAntonio LeoneDefensaEstuvo en Rayados
PumasCésar GarzaDefensaEstuvo en Rayados
PumasCarlos AntunaDelanteroEstuvo en Tigres
PumasEfraín JuárezTécnicoEstuvo en Rayados
PumasAntonio SanchoDirectivoEstuvo en Tigres
ChivasOmar GoveaMediocampistaEstuvo en Rayados
ChivasLuis RomoMediocampistaEstuvo en Rayados
Cruz AzulCarlos RodríguezMediocampistaEstuvo en Rayados
Cruz AzulNicolás IbáñezDelanteroEstuvo en Tigres
PachucaLuis QuiñonesDelanteroEstuvo en Tigres
PachucaEnner ValenciaDelanteroEstuvo en Tigres

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