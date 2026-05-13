Tendrá la Liga MX unas semifinales… ¡con 'sabor regio'!

Es cierto, Rayados y Tigres no estarán presentes en la semifinal de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que inicia este miércoles con la ronda de los juegos de ida.

Pero eso sí, la antesala de la Gran Final de la postemporada del actual campeonato mexicano de la Primera División tendrá “sabor regio”.

Y es que 11 elementos que lucharán por el pase a la serie por el título fueron parte del futbol de la Sultana del Norte.

Los cuatro clubes semifinalistas tienen integrantes que militaron en Monterrey o con los felinos en campañas anteriores.

De esta oncena, seis vistieron el jersey La Pandilla y otros cinco el de los auriazules.

El equipo que sigue en la Fiesta Grande y que tiene más “regios” en su plantilla es el superlíder Pumas, con cinco: los jugadores César Garza, Antonio Leone, Carlos Antuna; el técnico Efraín Juárez y el directivo Antonio Sancho.

Los otros tres conjuntos tienen dos cada uno.

Este miércoles arranca la “Semi” con el duelo de ida entre Cruz Azul y Chivas a las 20:00 horas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ficha

Fútbol - Liga MX]

Torneo Clausura 2026

Liguilla - Semifinal

Juego de ida - Hoy

Cruz Azul vs. Chivas

Estadio Azteca

20:00 horas

Azteca 7

Jugadores y personajes semifinalistas que militaron en el futbol regio

Club Nombre Posición / Cargo Pasado en el futbol regio Pumas Antonio Leone Defensa Estuvo en Rayados Pumas César Garza Defensa Estuvo en Rayados Pumas Carlos Antuna Delantero Estuvo en Tigres Pumas Efraín Juárez Técnico Estuvo en Rayados Pumas Antonio Sancho Directivo Estuvo en Tigres Chivas Omar Govea Mediocampista Estuvo en Rayados Chivas Luis Romo Mediocampista Estuvo en Rayados Cruz Azul Carlos Rodríguez Mediocampista Estuvo en Rayados Cruz Azul Nicolás Ibáñez Delantero Estuvo en Tigres Pachuca Luis Quiñones Delantero Estuvo en Tigres Pachuca Enner Valencia Delantero Estuvo en Tigres

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