Renata Zarazúa gana en su debut en la Billie Jean King Cup

México logró igualar la serie ante Dinamarca en el Grupo A de los Playoffs de la Billie Jean King Cup by Gainbridge, gracias a una épica remontada de Renata Zarazúa sobre Johanne Christine Svendsen.

Ante un vibrante público en el Club Sonoma, la tenista mexicana se impuso con parciales de 5-7, 6-3 y 6-3 en un intenso duelo que se extendió por 2 horas y 37 minutos, poniendo la serie 1-1.

El encuentro no fue sencillo para la número uno de México. Zarazúa tuvo que remar contracorriente tras caer en el primer set. Pese a conseguir un break de arranque, Svendsen mostró solidez, recuperó el quiebre y en el décimo segundo game asestó el golpe final para llevarse el parcial 7-5.

La historia cambió radicalmente en el segundo capítulo. Revitalizada por el aliento de la afición regiomontana, Zarazúa materializó sus oportunidades, logrando quiebres cruciales en el tercer y séptimo juego. La mexicana equilibró las acciones al concretar su primer set point en el noveno juego, ganando 6-3.

El set decisivo arrancó con un susto, ya que Svendsen golpeó primero para tomar ventaja y enfilar la serie para su país. Sin embargo, la ventaja fue efímera. Zarazúa mostró su mejor tenis, recuperó el quiebre en el sexto game y repitió la dosis en el octavo, lo que le permitió sacar para el partido.

La tensión se mantuvo hasta el final, y Zarazúa necesitó de cuatro match points para concretar el triunfo que selló el empate en la serie.

Este triunfo representa la segunda victoria de Renata Zarazúa sobre Johanne Christine Svendsen en la Billie Jean King Cup, recordando que ya la había vencido con parciales de 7-6 y 6-2 en los Playoffs de 2024, en Farum, Dinamarca.

Comentarios