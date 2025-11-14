Cerrar X
Renata_Zarazua_ab3f716fe6
Deportes

Renata Zarazúa gana en su debut en la Billie Jean King Cup

Ante un vibrante público en el Club Sonoma, la tenista mexicana se impuso con parciales de 5-7, 6-3 y 6-3 en un intenso duelo que se extendió 2 horas y media

  • 14
  • Noviembre
    2025

México logró igualar la serie ante Dinamarca en el Grupo A de los Playoffs de la Billie Jean King Cup by Gainbridge, gracias a una épica remontada de Renata Zarazúa sobre Johanne Christine Svendsen.

Ante un vibrante público en el Club Sonoma, la tenista mexicana se impuso con parciales de 5-7, 6-3 y 6-3 en un intenso duelo que se extendió por 2 horas y 37 minutos, poniendo la serie 1-1.

El encuentro no fue sencillo para la número uno de México. Zarazúa tuvo que remar contracorriente tras caer en el primer set. Pese a conseguir un break de arranque, Svendsen mostró solidez, recuperó el quiebre y en el décimo segundo game asestó el golpe final para llevarse el parcial 7-5.

La historia cambió radicalmente en el segundo capítulo. Revitalizada por el aliento de la afición regiomontana, Zarazúa materializó sus oportunidades, logrando quiebres cruciales en el tercer y séptimo juego. La mexicana equilibró las acciones al concretar su primer set point en el noveno juego, ganando 6-3.

Renata Zarazúa

El set decisivo arrancó con un susto, ya que Svendsen golpeó primero para tomar ventaja y enfilar la serie para su país. Sin embargo, la ventaja fue efímera. Zarazúa mostró su mejor tenis, recuperó el quiebre en el sexto game y repitió la dosis en el octavo, lo que le permitió sacar para el partido.

La tensión se mantuvo hasta el final, y Zarazúa necesitó de cuatro match points para concretar el triunfo que selló el empate en la serie.

Este triunfo representa la segunda victoria de Renata Zarazúa sobre Johanne Christine Svendsen en la Billie Jean King Cup, recordando que ya la había vencido con parciales de 7-6 y 6-2 en los Playoffs de 2024, en Farum, Dinamarca.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_15_at_10_19_34_PM_dfc9a13b29
Rebecca Munk derrota en partido maratónico a Cadence Brace
Whats_App_Image_2025_11_15_at_6_10_17_PM_92eb556ec6
La familia es clave en el alto rendimiento: Angélica Gavaldón
Whats_App_Image_2025_11_15_at_5_47_36_PM_c985fecd91
Juventud de Reynosa se une a la 'Marcha Nacional'
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_15_at_10_19_34_PM_dfc9a13b29
Rebecca Munk derrota en partido maratónico a Cadence Brace
Whats_App_Image_2025_11_15_at_9_52_28_PM_a9cafe756b
Selección Mexicana deja derrama millonaria en Torreón
rtghes_1dee73edbe
Celebran marcha pacífica por la seguridad en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×