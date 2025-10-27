Renata Zarazúa, tenista mexicana, regresa a Monterrey

Luego de ganarse el cariño de la afición regiomontana el pasado mes de agosto en el Abierto Monterrey de Tenis Femenil, la tenista mexicana, Renata Zarazúa, estará de regreso en Monterrey para disputar los Playoffs de la Billie Jean King Cup 2025, del viernes 14 al domingo 16 de noviembre en el Estadio GNP Seguros del Club Sonoma.

Renata, quien llegó a Segunda Ronda del US Open 2025 (cuarto y último Grand Slam del año), estará junto a las raquetas Giuliana Olmos, Ana Sofía Sánchez, Victoria Rodríguez y Julia García para representar a México, que es dirigido por Agustín ‘Bebé’ Moreno.

Las jugadoras aztecas enfrentarán a las escuadras de Canadá y Dinamarca para definir el pase a la calificación del 2026 rumbo a las finales del certamen internacional que se disputa desde 1963.

Estos partidos corresponden al Grupo A de los Playoffs, en los que cada serie constará de tres partidos: dos de singles y uno de dobles; se jugará a round robin entre los tres países… y el que termine mejor posicionado avanzará a la clasificación rumbo a las finales.

Serán siete las sedes, alrededor del mundo, en las que se disputarán encuentros de esta competencia… y México consiguió una de ellas, con los beneficios que esto le traerá a las jugadoras mexicanas.

El último equipo que presentó Canadá en una serie de la Billie Jean King Cup estuvo conformado por Rebecca Marino, Marina Stakusic, Victoria Mboko y Kayla Cross, mientras que por Dinamarca, Clara Tauson ha estado presente en las series más recientes.

En 1998 fue la última ocasión en que Monterrey, Nuevo León, albergó un evento de la Billie Jean King Cup; en aquel entonces llamada Copa Federación, en la cual México consiguió el ascenso al Grupo I en Chipinque Raquet Club.

Jessica Fernández, Karin Palme, Paola Palencia y la regiomontana Melody Falcó fueron las representantes mexicanas que se enfrentaron a otros siete países del área de Centroamérica y el Caribe… y lograron el ascenso al Grupo I.

Un total de 95 países disputan esta competencia en todo el mundo, en busca de avanzar a la fase clasificatoria (en la que participan 18 países), en la cual se lucha por el pase a la fase final, en la que participan 12 países.

Es la competencia principal por equipos del tenis femenil a nivel mundial.

