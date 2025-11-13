Renata Zarazúa quiere la revancha ante Dinamarca

La tenista mexicana Renata Zarazúa, en entrevista exclusiva con El Horizonte, dijo este miércoles que buscará la revancha en la Billie Jean King Cup 2025 ante Dinamarca, país que eliminó a México en este certamen el año pasado en Farum Arena, en territorio danés, tras ganar el duelo de dobles.

“La vez pasada nos quedamos muy cerca contra Dinamarca, entonces esperamos que sea un poco de revancha, pero significaría un montón”, dijo la jugadora de 28 años de edad y nacida el 30 de septiembre de 1997 en la Ciudad de México, que disputó aquella batalla de dobles junto a Giuliana Olmos el sábado 16 de noviembre de 2024.

Por ello, Renata le pide a la afición regia que acuda al evento, en el que tomarán parte México, Dinamarca y Canadá, y que se disputará en el Club Sonoma este viernes, sábado y domingo.

“Que nos vengan a apoyar, el ruido de la gente significa mucho y nos aporta un montón; que vengan a apoyarnos porque los vamos a necesitar. Les vamos a dar muy buen espectáculo”, apuntó la deportista.

El equipo mexicano está integrado por Renata Zarazúa, Giuliana Olmos, Victoria Rodríguez, Julia García y Marian Gómez.

“Jugar por México es superespecial para mí, es una forma de agradecerle al público que me apoya durante el año. Es la mejor forma de cerrar el año (jugar la Billie Jean King Cup 2025); espero que sea un buen resultado y disfrutando con mis amigas, que son parte del equipo; es una muy buena manera de cerrar el año”, añadió Zarazúa.

Los tres países disputarán la fase de playoffs este fin de semana y se jugará un round robin entre ellos, con dos partidos de singles y uno de dobles; el mejor posicionado al final del evento avanzará a la clasificación por el grupo mundial.

“Son muy duras (las tenistas de Canadá y Dinamarca); todo mundo viene con ganas de ganar y más cuando es como equipo, llegan con más fuerza; por ranking sé que Canadá es muy duro; jugando de local y teniendo al público (a favor), sintiéndonos bien y apoyándonos como equipo nos puede ir muy bien, pero ellas también son muy buenas jugadoras.

“Entre todas nos conocemos mucho y, si no las conoces, hay muchos videos que puedes ver para ver cómo juega la otra tenista; de que nos conocemos, nos conocemos”, señaló Renata.

Zarazúa estuvo en agosto pasado en la Sultana del Norte, en el Abierto Monterrey de tenis femenil en el Club Sonoma.

“Me gusta mucho venir a Monterrey porque el Club Sonoma es muy bonito. Se siente muy bonito (jugar ante la afición regia); llevo jugando un montón de años. Ese cariño y amor te da una respuesta de por qué sigues jugando al tenis, por qué te sigue gustando; cuando vengo y tengo la oportunidad de jugar en México, la gente me da mucho cariño, son momentos que se quedan guardados en el corazón”, puntualizó.

