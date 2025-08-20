Renueva 'Charly' Rodríguez con Cruz Azul hasta 2029

El mediocampista Carlos “Charly” Rodríguez firmó la renovación de su contrato con Cruz Azul hasta diciembre de 2029, consolidándose como una de las figuras más importantes del plantel en la era de Nicolás Larcamón.

Formado en las fuerzas básicas de Monterrey, Rodríguez llegó a La Máquina en 2022 y, desde entonces, ha disputado 154 partidos, sumando 11 goles y 19 asistencias en torneos como Liga MX, Concachampions y Leagues Cup.

Su regularidad y liderazgo lo han convertido en un referente dentro y fuera de la cancha, algo que su técnico ha resaltado públicamente.

CHARLY RENOVADO 💙



Nuestro 19 portará este escudo por varios años más.



— CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 19, 2025

Contrato blindado con cláusula especial

La extensión de su vínculo incluye una cláusula de salida elevada para frenar ofertas locales, pero mantiene la posibilidad de escuchar propuestas del fútbol europeo, destino que Charly no oculta como parte de sus aspiraciones profesionales.

En redes sociales, el club celebró su continuidad:

“Nuestro 19 portará este escudo por varios años más. Orgullosos de contar con jugadores de tu calidad y compromiso, Charly”.

Sueño de título y Selección Mexicana

A sus 28 años, Rodríguez dejó claro que su gran objetivo inmediato es conquistar la Liga MX con Cruz Azul, un trofeo que aún le falta en su palmarés.

Además, su nivel lo mantiene en consideración de Javier Aguirre para integrar la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Aunque todavía no se consolida plenamente en el Tri, su constancia lo mantiene en la órbita nacional.

