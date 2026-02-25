Renueva Rodolfo Pizarro con FC Juárez hasta finales de 2027

El mediocampista Rodolfo Pizarro seguirá en la frontera. El FC Juárez anunció que alcanzó un acuerdo para extender su contrato hasta finales de 2027.

Desde su llegada, Pizarro ha disputado 28 encuentros con los Bravos, con cuatro goles y una asistencia, además formó parte del plantel que logró el pase histórico a la Liguilla en el Apertura 2025.

Tras confirmarse la renovación, señaló que el nuevo acuerdo representa un voto de confianza a su trabajo y una motivación extra para mantener el nivel.

Además, afirmó que la meta es no conformarse con el torneo pasado y aspirar a competir por el campeonato.

La historia de nuestro 10 continúa. 👏🐎



𝗥𝗘𝗡𝗢𝗩𝗔𝗗𝗢 𝗛𝗔𝗦𝗧𝗔 DICIEMBRE 𝟮𝟬𝟮𝟳.

📰 Más información https://t.co/hcUaDTxkKs pic.twitter.com/pZl1dzd2SP — FC Juárez (@fcjuarezoficial) February 25, 2026

El futbolista también destacó que su decisión estuvo influida por el momento personal que vive en la ciudad.

Comentó que tanto él como su familia han encontrado estabilidad y tranquilidad, algo que, dijo, no había experimentado de la misma manera en otras etapas de su carrera, incluyendo su paso por el extranjero.

Pizarro subrayó que ese entorno ha impactado positivamente en su rendimiento deportivo y en su compromiso con el proyecto fronterizo.

Mensaje a la afición

El jugador aprovechó para agradecer el respaldo de la afición, recordando que su llegada estuvo rodeada de dudas. Con el paso de los meses, explicó, el vínculo se fortaleció y hoy se siente identificado con los colores del club.

Aseguró que el reconocimiento en la calle y el apoyo en el estadio han sido factores que refuerzan su decisión de permanecer y seguir aportando dentro de la cancha.

Nuevo reto en el Clausura 2026

La renovación llega en un torneo en el que Pizarro ha tenido participación intermitente, con solo dos titularidades en seis partidos del Clausura 2026.

Por otra parte, el equipo atraviesa una etapa de ajustes bajo el mando del técnico Pedro Caixinha, quien busca consolidar una base competitiva.

