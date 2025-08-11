Cerrar X
Deportes

Montse Tomé no renueva con la Selección Femenina de España

La federación española de fútbol anunció este lunes que no renovará el contrato de Tomé apenas dos semanas que el equipo alcanzó la final de la Eurocopa

  • 11
  • Agosto
    2025

Montse Tomé no seguirá como entrenadora de la selección nacional femenina de España.

La federación española de fútbol anunció este lunes que no renovará el contrato de Tomé apenas dos semanas que el equipo alcanzó la final de la Eurocopa. La exjugadora Sonia Bermúdez asumirá el cargo.

Iraia Iturregi, otra exjugadora de la Roja, fue nombrada como la segunda entrenadora del equipo.

La decisión fue tomada por los miembros de la junta directiva de la federación después de que Tomé llevara a España a la final de la Eurocopa 2025, y que perdió ante Inglaterra en una tanda de penales el 27 de julio.

En un comunicado, la federación agradeció “el trabajo, la profesionalidad y dedicación” de Tomé “desde distintas responsabilidades durante su etapa como integrante de las selecciones nacionales... en especial, en el tiempo que ocupó el puesto de seleccionadora nacional absoluta”.

Tomé reemplazó al exentrenador Jorge Vilda luego de la consagración en el Mundial de 2023. Condujo a España al título de la primera edición de la Liga de Naciones femenina en 2024. Su contrato actual con el equipo nacional expiraba a fin de agosto.

Tomé fue la primera mujer en dirigir la selección absoluta femenina de España. Fue asistente de Vilda durante la Copa del Mundo y adquirió las riendas tras el escándalo del beso no consensuado del ex presidente de la federación, Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso durante la ceremonia de premiación del Mundial de Australia.

España ha disfrutado de cierta paz y estabilidad desde que Rubiales fue condenado por agresión sexual por el beso que desató una de las peores crisis en el fútbol español.

La indignación en torno al escándalo llevó a cambios generalizados ya mejorar las condiciones para el equipo nacional femenino. La sociedad española pidió más apoyo para las mujeres, y los dirigentes deportivos finalmente se vieron obligados a revisar protocolos obsoletos relacionados con el equipo femenino.

Bermúdez fue internacional con España y también jugó para el Barcelona y el Atlético de Madrid, entre otros clubes. Se retiró como jugadora en 2020.

Bermúdez venía desempeñándose como entrenadora de los equipos juveniles de la selección nacional de España. Actualmente estaba al mando de la Sub23.

La junta que tomó la decisión estaba compuesta por 30 miembros, la mitad de ellos mujeres.


