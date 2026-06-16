Reto del Tri: ganar todos los partidos de la fase de grupos

Luego que la Selección Mexicana de Futbol inició con victoria la justa veraniega de 2026, al vencer 2-0 a Sudáfrica el jueves pasado en el Estadio Ciudad de México con goles de Julián Quiñones y de Raúl Jiménez, el Tricolor tiene como objetivo cristalizar un hecho que no ha alcanzado en la historia de la fiesta del futbol: ganar los tres partidos de la fase de grupos.

Es cierto, los aztecas han finalizado invictos algunas primeras rondas de la competencia que se realiza cada año, pero jamás han logrado el paso perfecto en la etapa inicial.

Las fiestas del futbol en las que los mexicanos no perdieron un solo partido en primera ronda son: México 1970, México 1986, Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Brasil 2014.

A los mexicanos les falta enfrentar en la primera ronda a Corea este jueves en el Estadio Guadalajara y a República Checa en el Estadio Ciudad de México.

De lograr el paso inmaculado, el combinado que dirige el timonel azteca, Javier “El Vasco” Aguirre, se apoderará de la cima del Grupo “A”.

Mundiales en los que México terminó invicta en la fase de grupos aunque sin paso perfecto

Justa Grupo J G E P GF GC DIF PTS Consecuencia México 1970* 1 3 2 1 0 5 0 +5 5 Segundo lugar de grupo México 1986* B 3 2 1 0 4 2 +2 5 Líder de grupo Francia 1998** E 3 1 2 0 7 5 +2 5 Líder de grupo Corea-Japón 2002** G 3 2 1 0 4 2 +2 7 Líder de grupo Brasil 2014** A 3 2 1 0 4 1 +3 7 Segundo lugar de grupo

J: Juegos; G: Ganados; E: Empatados; P: Perdidos; GF: Goles a favor; GC: Goles en contra; DIF: Diferencia de goles; PTS: Puntos.

*En esta justa se otorgaban dos puntos por victoria y uno por empate.

**En esta justa se otorgaban tres puntos por victoria y uno por empate.

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