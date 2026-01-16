Diez joyas adolescentes que buscan brillar en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA ha sido, generación tras generación, el escenario donde nacen las grandes leyendas.

Pelé, Messi y Mbappé dieron sus primeros golpes de autoridad siendo adolescentes. En 2026, una nueva camada de jóvenes talentos sueña con repetir esa historia.

Europa apuesta por talento precoz

España vuelve a destacar con Lamine Yamal, quien con apenas 18 años ya es figura del Barcelona y de la selección.

Su velocidad, desequilibrio y madurez lo colocan como uno de los nombres a seguir. Junto a él aparece Pau Cubarsí, defensor central que se ha consolidado como líder pese a su corta edad.

Alemania también levanta la mano con Lennart Karl, atacante del Bayern Múnich que ha respondido con goles y desparpajo cada vez que ha tenido minutos.

América Latina no se queda atrás

Argentina confía en Franco Mastantuono, extremo del Real Madrid que se ganó un sitio en el once titular antes de una lesión que frenó su ritmo.

Brasil, por su parte, deposita ilusiones en Estêvão, ya internacional absoluto y con experiencia en Europa tras su llegada al Chelsea.

México presume a Gilberto Mora, mediocampista que debutó a los 15 años y ya sabe lo que es ganar un torneo internacional con la selección mayor.

África y Asia, con nombres propios

El senegalés Ibrahim Mbaye rompió récords de precocidad en la Copa Africana de Naciones y apunta a ser el heredero natural de Sadio Mané.

Desde Costa de Marfil surge Yan Diomande, delantero explosivo que vive un ascenso meteórico en Europa.

Asia también dice presente con Ryunosuke Sato, mediocampista japonés versátil y creativo, y con el ecuatoriano Kendry Páez, una de las grandes apuestas sudamericanas tras destacar en eliminatorias desde los 16 años.

Oceanía completa la lista

Por último, Nueva Zelanda regresa al Mundial con una generación renovada liderada por Luke Brooke-Smith, delantero rápido y habilidoso que ya debutó con la selección mayor y apunta a ser una de las sorpresas del torneo.

El Mundial 2026 será el punto de partida para quienes buscan escribir su nombre entre los grandes del fútbol.

