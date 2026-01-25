Podcast
Nuevo León

Seguridad coordinada, reto principal rumbo al Mundial 2026

Miguel Flores subrayó que el trabajo conjunto de corporaciones será decisivo para proteger a visitantes y ciudadanos en el Mundial 2026

  • 25
  • Enero
    2026

La coordinación en materia de seguridad entre autoridades federales, estatales y municipales será un factor determinante para el éxito del Mundial de Futbol 2026, aseguró el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, al referirse a los preparativos rumbo a este evento internacional.

Trabajo conjunto entre corporaciones

El funcionario destacó que la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros exigirá una estrategia integral, basada en la comunicación constante, el intercambio de información y la actuación oportuna de las corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

“La seguridad será uno de los pilares para que Nuevo León destaque ante el mundo en el Mundial 2026, por eso debemos seguir trabajando y fortaleciendo la coordinación entre todas las autoridades, para ofrecer un entorno seguro tanto a las y los neoleoneses como a los miles de visitantes que llegarán a nuestro estado”, expresó.

Señaló que la planeación debe realizarse con anticipación, considerando operativos especiales, capacitación del personal y protocolos de reacción ante cualquier eventualidad, con el objetivo de brindar condiciones de seguridad óptimas durante el desarrollo del torneo.

Finalmente, Miguel Flores enfatizó que el reto principal será garantizar la tranquilidad de los asistentes, proyectando una imagen positiva del país y de las ciudades sede durante uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial.

“Queremos que quienes nos visiten se sientan seguros y bienvenidos, y que las familias de Nuevo León vivan con tranquilidad. La coordinación en seguridad es la clave para lograrlo”, puntualizó.


Comentarios

