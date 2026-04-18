Conquista Real Sociedad la Copa del Rey ante Atlético de Madrid

La Real Sociedad se proclamó campeona de la Copa del Rey luego de imponerse al Atlético de Madrid en una final que se resolvió desde el punto penal, tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en el estadio La Cartuja de Sevilla.

El equipo vasco impuso condiciones desde el inicio con un planteamiento directo que sorprendió al Atlético. Apenas a los 14 segundos, Ander Barrenetxea marcó el 1-0 con un remate de cabeza tras una jugada iniciada desde el saque inicial, en la que participaron solo tres futbolistas.

Esta anotación se trató del gol más rápido en la historia de una final de Copa del Rey, un tanto que evidenció desajustes en la defensa rojiblanca, que no logró cortar el avance ni anticiparse en el área.

El Atlético reaccionó al minuto 19 por conducto de Ademola Lookman, quien confirmó su impacto como refuerzo al aprovechar un pase de Antoine Griezmann dentro del área y definir con un disparo cruzado.

Sin embargo, la Real Sociedad mantuvo un juego más fluido y vertical, generando mayor peligro por las bandas. Antes del descanso, recuperó la ventaja tras un penal cometido por Juan Musso sobre Gonçalo Guedes, que fue convertido por Mikel Oyarzabal en el tiempo añadido

Reacción rojiblanca y empate en el cierre

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Diego Simeone ajustó su planteamiento y asumió el control del partido, con mayor presencia en campo rival y una presión constante sobre la salida de la Real Sociedad.

El conjunto colchonero generó múltiples aproximaciones, aunque con dificultades para concretar. Fue hasta el minuto 83 cuando logró el empate, gracias a una acción individual de Julián Álvarez, quien sacó un potente disparo colocado que venció a Marrero.

En la prórroga, el Atlético mantuvo la iniciativa y generó las opciones más claras, incluyendo un remate al travesaño del propio Álvarez. No obstante, la defensa de la Real y las intervenciones de ambos porteros evitaron que se definiera el encuentro antes de los penales.

El conjunto donostiarra se mostró más efectivo en la tanda, donde el guardameta de la Real Sociedad, Unai Marrero, fue determinante al detener los disparos de Alexander Sorloth y Julián Álvarez. Finalmente, Pablo Marín convirtió el lanzamiento decisivo para sellar el triunfo 4-3.

Con este resultado, la Real Sociedad suma su cuarta Copa del Rey, tras los títulos obtenidos en 1908/09, 1986/87 y 2019/20, consolidando un nuevo capítulo exitoso en su historia reciente.

Un proyecto en ascenso con Matarazzo

El título representa un punto de inflexión para la Real Sociedad, que experimentó una notable mejoría desde la llegada del técnico Pellegrino Matarazzo en diciembre, cuando el equipo se encontraba cerca de la zona de descenso en LaLiga.

En pocos meses, el conjunto donostiarra no solo logró estabilizar su rendimiento en el torneo doméstico, sino que también alcanzó este campeonato, respaldado por el liderazgo de jugadores como Oyarzabal y el crecimiento de elementos jóvenes como Barrenetxea.

La conquista de la Copa del Rey reafirma el momento competitivo del club y su capacidad para competir ante rivales de alto nivel en escenarios decisivos.





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