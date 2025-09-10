Rizzo se retirará como Cachorro para convertirse en embajador

Anthony Rizzo se retirará oficialmente este sábado como miembro de los Cachorros de Chicago y se unirá a la organización como embajador del equipo.

Rizzo, de 36 años, pasó diez de sus 14 temporadas en las Grandes Ligas con Chicago. El infielder tuvo un promedio de bateo de .272 con 242 jonrones y 784 carreras impulsadas para los Cachorros, equipo al que ayudó a ganar la Serie Mundial en 2016.

“Anthony Rizzo fue el rostro de una de las eras más exitosas en la historia de los Cachorros de Chicago y estamos muy emocionados de que sea parte de nuestra organización por muchos años más”, afirmó en un comunicado Tom Ricketts, presidente ejecutivo de los Cachorros.

Rizzo fue tres veces elegido al Juego de Estrellas, cuatro veces ganador del Guante de Oro, una vez ganador del Guante de Platino y una vez ganador del premio al Toletero de Plata con los Cachorros. Jugó su temporada de novato con los Padres de San Diego y pasó sus últimas temporadas con los Yankees de Nueva York. A pesar de su carrera en las Grandes Ligas con 1.644 hits, 303 jonrones y 965 carreras impulsadas en 1.727 encuentros.

Los Cachorros indicaron que Rizzo, quien sobrevivió al linfoma de Hodgkin, ha recaudado millones de dólares a través de la Fundación Anthony Rizzo para la investigación del cáncer y para ayudar a las familias que enfrentan la enfermedad. Recibió el premio Roberto Clemente en 2017, el mayor honor de servicio comunitario de la liga.

Otros embajadores de los Cachorros son Andre Dawson, Ryan Dempster, Fergie Jenkins, Lee Smith, Billy Williams, Kerry Wood y Ben Zobrist. Los embajadores en memoria incluyen a Ernie Banks, Ryne Sandberg y Ron Santo.

Comentarios