Russell gana sprint del GP de China; confirma dominio de Mercedes

El piloto británico George Russell, de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, ganó este sábado la carrera sprint del Gran Premio de China, consolidando el fuerte inicio de temporada de la escudería alemana en el campeonato de Fórmula 1.

Russell se impuso tras 19 vueltas en el circuito de Shanghái, seguido por Charles Leclerc, de Scuderia Ferrari, mientras que su compañero de equipo Lewis Hamilton terminó en la tercera posición.

El triunfo llega una semana después de que Russell ganara la primera carrera del calendario en el Gran Premio de Australia, confirmando el buen momento de Mercedes en una temporada marcada por importantes cambios técnicos.

Duelo inicial entre británicos

La carrera sprint comenzó con un intenso intercambio por el liderato entre Russell y Hamilton durante las primeras vueltas. Sin embargo, el piloto de Mercedes logró abrir distancia conforme avanzaba la competencia.

“Lewis hizo un trabajo increíble en las primeras vueltas”, reconoció Russell al finalizar la carrera. “Me tomó por sorpresa —20 años de experiencia—, así que todavía tengo mucho que aprender”.

El británico añadió que la prueba fue estratégica y con varios rebases, algo poco habitual en las carreras sprint.

Ovación para Hamilton en Shanghái

Hamilton recibió una cálida reacción del público del Circuito Internacional de Shanghái cuando inició su entrevista tras la carrera con un saludo en chino: “Ni jao”.

El piloto de Ferrari reconoció la fortaleza de Mercedes en la recta.

“La velocidad de Mercedes en la recta es simplemente demasiado en este momento”, admitió Hamilton. “Creo que di una buena pelea”.

Seguridad y estrategia en pista

La carrera se disputó durante varias vueltas con el coche de seguridad en la pista debido a incidentes en la parte media del pelotón. El vehículo se retiró a falta de tres vueltas para el final.

El compañero de Russell en Mercedes, el joven italiano Kimi Antonelli, finalizó en la quinta posición, mientras que Lando Norris, de McLaren, terminó cuarto.

Por su parte, el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen, de Red Bull Racing, concluyó noveno, a más de 11 segundos del ganador.

“Todo lo que podía salir mal, salió mal. Simplemente necesitamos poner nuestras cosas en orden”, declaró el neerlandés tras la competencia.

Temporada marcada por cambios técnicos

La actual temporada de Fórmula 1 presenta los cambios técnicos más importantes en una década, con modificaciones relevantes en el motor y el chasis.

Las nuevas regulaciones establecen un reparto equilibrado entre potencia de combustión interna y energía eléctrica, lo que ha obligado a los pilotos a ajustar su manejo para administrar mejor la energía.

La carrera principal del Gran Premio de China se disputará el domingo, mientras que la clasificación se celebró más tarde el sábado, con Mercedes perfilándose nuevamente como uno de los principales favoritos.

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