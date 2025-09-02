Cerrar X
Sabalenka avanza a semis del US Open tras lesión de Vondrousova

Marketa Vondrousova se bajó por lesión del US Open y Sabalenka avanzó a semifinales, donde enfrentará a Jessica Pegula en su quinta semifinal consecutiva

  • 02
  • Septiembre
    2025

La checa Marketa Vondrousova se retiró este martes por lesión del US Open, pocas horas antes de su partido de cuartos de final contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien, por esta situación, avanzó directamente a las semifinales del Major.

Sabalenka, quien actualmente es la número 1 del mundo y defensora del título, se medirá a la estadounidense Jessica Pegula. En una reedición de la final de 2024.

Esta será la quinta semifinal consecutiva de Sabalenka en el torneo disputado en Nueva York.

Por su parte, Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023 y actualmente ubicada en el puesto 60 del ranking mundial, durante los últimos años se ha enfrentado a problemas continuos en su hombro izquierdo, por los cuales se sometió a cirugía en 2024.

En imágenes difundidas por ESPN, se pudo ver a la tenista checa practicando este martes en una de las pistas de entrenamiento de Flushing Meadows, cuando se resintió del hombro izquierdo tras un golpe de derecha.

Vondrousova interrumpió de inmediato su práctica y fue arropada por su equipo.

Sabalenka lamentó el abandono de Vondrousova en un mensaje en redes sociales: "Lo siento mucho por Marketa, después de todo lo que ha pasado. Ha estado jugando un tenis increíble y sé lo mucho que debe dolerle esto".


Comentarios

Etiquetas:
