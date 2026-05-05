Sabalenka pide boicot para que reciban más ingresos en Grand Slam

Aryna Sabalenka favoreció este lunes la idea de que los tenistas deberían organizar un boicot, si no empiezan a recibir mayores ingresos en los torneos de Grand Slam.

Junto con Jannik Sinner, emitieron un comunicado el lunes en el que manifestaron una “profunda decepción” por el dinero de premios de Roland Garros.

“Sin nosotros no habría torneo y no habría ese entretenimiento. Siento que definitivamente merecemos que se nos pague un porcentaje mayor”, afirmó Sabalenka.

Ambos jugadores también buscan una mejor representación, opciones de salud y pensiones por parte de los cuatro torneos de Grand Slam: Abierto de Australia, Abierto de Francia, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos.

Organizadores del Abierto de Francia anunciaron el mes pasado un aumento del dinero total en premios en alrededor de un 10% hasta un monto global de $72.1 millones de dólares, con un total de $5.3 millones de euros por encima del año pasado.

Los jugadores considerados los mejores del mundo señalaron que “las cifras subyacentes cuentan una historia muy diferente”, al afirmar que recibirán una porción menor de los ingresos del torneo.

“Creo que en algún momento lo boicotearemos. Siento que esa va a ser la única manera de luchar por nuestros derechos”, señaló la líder femenil.

Por su parte, Iga Swiatek, cuatro veces campeona del Abierto de Francia, comentó que “lo más importante es tener una comunicación y conversaciones adecuadas con los organismos rectores para que tengamos algo de espacio para hablar y quizá negociar".

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