Aryna Sabalenka anuncia su compromiso con Georgios Frangulis

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo en el ranking WTA, anunció su compromiso matrimonial con el empresario brasileño Georgios Frangulis el pasado 3 de marzo de 2026.

La propia jugadora dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con el mensaje: “You & me, forever 3.3.26”, acompañado de imágenes de la propuesta, que destacó por su ambientación romántica con velas, flores y un anillo de compromiso.

Aryna Sabalenka announces her engagement to Georgios Frangulis:



“You & me, forever ♾️ 3.3.26 💍🤍”



Rumores previos y felicitaciones

Durante los últimos meses, Sabalenka había bromeado públicamente sobre el matrimonio en torneos como Brisbane y el US Open, lo que alimentó las especulaciones que finalmente se confirmaron con la propuesta sorpresa.

Tras el anuncio, la publicación se llenó de mensajes de felicitación de figuras del tenis como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Amanda Anisimova.

El compromiso llega en un momento destacado para Sabalenka, quien recientemente disputó la final del Australian Open y se prepara para competir en el Indian Wells, torneo que marca su regreso a la actividad.

La bielorrusa combina así un gran presente deportivo con una nueva etapa personal que ha generado entusiasmo entre sus seguidores.

Historia de amor entre Georgios Frangulis y Aryna Sabalenka

La historia de amor entre Georgios Frangulis y Aryna Sabalenka es una relación que surgió de manera inesperada a partir de un contexto profesional y se ha convertido en una de las más destacadas en el mundo del tenis y los negocios en los últimos años.

Todo comenzó a principios de 2024, cuando Aryna Sabalenka, la tenista bielorrusa número 1 del mundo en varias ocasiones y ganadora de múltiples Grand Slams, firmó como embajadora de Oakberry, la cadena global de bowls de açaí fundada y dirigida por Georgios Frangulis, un empresario brasileño multimillonario de origen griego (su familia es de Tesalónica, pero nació y creció en São Paulo).

Según la propia Sabalenka en entrevistas, se conocieron durante las reuniones de negocios para el contrato de asociación. En ese momento, ella aún estaba en una relación con el jugador de hockey Konstantin Koltsov (aunque se reveló después que ya se habían separado).

“Firmamos el contrato y luego nos fuimos conociendo. De alguna manera terminamos juntos”, explicó Sabalenka.

La relación se hizo pública de forma gradual. En abril de 2024, fueron vistos juntos por primera vez en público durante el Mutua Madrid Open, donde Sabalenka llegó a la final.

Esto ocurrió apenas un mes después de la trágica muerte por suicidio de Konstantin Koltsov en marzo de 2024, un periodo muy difícil para la tenista.

Aryna ha destacado públicamente (en una entrevista con People en agosto de 2024) que Georgios fue su mayor apoyo emocional en ese momento duro: “Hubo un periodo realmente complicado y estuve muy feliz de tenerlo a mi lado, siempre animándome y asegurándose de que hiciéramos cosas divertidas”.

A lo largo de 2024, Frangulis se convirtió en un habitual en el player's box de Sabalenka, apoyándola en torneos clave como Cincinnati Masters (que ganó en agosto) y el US Open (donde se coronó campeona en septiembre de 2024).

Publicaron fotos juntos en redes sociales: en julio de 2024 hicieron oficial la relación en Instagram con publicaciones cariñosas, y en septiembre ella le dedicó un mensaje de cumpleaños muy romántico: “Feliz cumpleaños meu amor, tengo mucha suerte de tenerte a mi lado. Tu apoyo es invaluable”.

La pareja ha mostrado una conexión muy fuerte, combinando el exigente mundo del tenis profesional con el apoyo mutuo.

Georgios, de aproximadamente 37 años, es descrito como una persona espiritual, resiliente (superó un cáncer de tiroides en 2016 poco antes de casarse con su anterior esposa, de quien ya estaba separado) y un gran fan de su pareja.

