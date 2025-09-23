Cerrar X
deportes_santi_gimenez_milan_8c408162f3
Deportes

Santiago Giménez rompe su sequía goleadora en el 3-0 vs Lecce

El mexicano anotó su primer gol con el Milan en la temporada actual, después de seis juegos, siendo dos de ellos los últimos de la temporada 2024/2025

  • 23
  • Septiembre
    2025

Después de 137 días sin marcar en cualquier competencia oficial con el AC Milan, Santiago Giménez rompió este martes su mala racha al anotar en la victoria 3-0 sobre el Lecce.

El "Bebote" marcó su primer tanto bajo la gestión de Massimiliano Allegri, quien le dio la confianza de ser el delantero titular, y el mexicano respondió a esa apuesta.

El gol fue el que abrió la lata: Bartesaghi recibió un pase a profundidad, controló, se metió al área grande y envió un servicio al área chica para que "Santi" solo empujara el esférico al fondo de la red.

Con esta anotación, el nacido en Buenos Aires se quitó una gran carga de encima, pues pese a mantenerse como titular con Allegri no había podido hacerse presente en el marcador.

El último gol de Giménez se dio en la Jornada 36 de la Serie A, cuando los Rossoneri se impusieron 3-1 al Bologna, partido en el que el "Bebote" brilló con un doblete.

Aquel encuentro se jugó el pasado 9 de mayo, por lo que tuvieron que pasar 137 días, dos jornadas de la temporada 24/25 y cuatro más de la actual 25/26, para que Santiago Giménez rompiera su sequía goleadora.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_24_T160350_277_a7cf7b9652
México enfrentará a Argentina en partido amistoso para el Mundial
fifa_presenta_logo_mundial_2026_59284fa42a
FIFA revela nombres de las mascotas del Mundial 2026
EH_UNA_FOTO_16_295bd920dd
Exigen a FIFA suspender a la selección de Israel
publicidad

Últimas Noticias

ef850e47_47c1_4c66_b5c4_fb86fa42857b_d0b0bc39bc
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila celebra ocho años
EH_UNA_FOTO_2025_09_24_T160350_277_a7cf7b9652
México enfrentará a Argentina en partido amistoso para el Mundial
EH_UNA_FOTO_24_b3eb9be5e6
Citi vende a Fernando Chico Pardo 25% de participación en Banamex
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×