Santiago Giménez rompe su sequía goleadora en el 3-0 vs Lecce

Después de 137 días sin marcar en cualquier competencia oficial con el AC Milan, Santiago Giménez rompió este martes su mala racha al anotar en la victoria 3-0 sobre el Lecce.

El "Bebote" marcó su primer tanto bajo la gestión de Massimiliano Allegri, quien le dio la confianza de ser el delantero titular, y el mexicano respondió a esa apuesta.

El gol fue el que abrió la lata: Bartesaghi recibió un pase a profundidad, controló, se metió al área grande y envió un servicio al área chica para que "Santi" solo empujara el esférico al fondo de la red.

🔥🔥 ¡GOOOOOL SE SANTI GIMÉNEZ!



🇲🇽 Un delantero siempre debe estar atento y así lo hizo el mexicano. Rompe la sequía con el Milan. 🔴⚫#CoppaItalia pic.twitter.com/OsMZBN3R3a — FOX (@somos_FOX) September 23, 2025

Con esta anotación, el nacido en Buenos Aires se quitó una gran carga de encima, pues pese a mantenerse como titular con Allegri no había podido hacerse presente en el marcador.

El último gol de Giménez se dio en la Jornada 36 de la Serie A, cuando los Rossoneri se impusieron 3-1 al Bologna, partido en el que el "Bebote" brilló con un doblete.

Aquel encuentro se jugó el pasado 9 de mayo, por lo que tuvieron que pasar 137 días, dos jornadas de la temporada 24/25 y cuatro más de la actual 25/26, para que Santiago Giménez rompiera su sequía goleadora.

