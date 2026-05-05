'Israel Reyes no saldrá del América', asegura Santiago Baños

Así lo dejó claro Santiago Baños, presidente deportivo del América, quien negó cualquier tipo de negociación por el zaguero.

Y es que, durante los últimos días, diferentes reportes apuntaban a que Reyes estaba en la órbita del conjunto italiano e incluso que ya se había despedido de sus compañeros, lo que generó gran revuelo.

Sin embargo, desde la directiva azulcrema descartaron esa posibilidad.

Baños aseguró que no existe ninguna oferta formal, ni del futbol mexicano ni del extranjero.

“Hasta el día de hoy, en este club no ha habido una sola propuesta por Israel Reyes”, afirmó, aunque reconoció que le gustaría que ese interés fuera real.

Reyes viene de una destacada participación en la temporada regular, en la que disputó 15 de 17 partidos posibles, acumuló 1,350 minutos y aportó una asistencia, consolidándose como una pieza importante en el esquema del equipo.

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