Santiago Giménez será operado y se perdería varios meses

Massimiliano Allegri, director técnico del AC Milan, confirmó que el delantero mexicano Santiago Giménez será sometido a una cirugía debido a la lesión que arrastra en el tobillo derecho.

El anuncio fue realizado en la víspera del duelo ante el Napoli por la Supercopa Italiana, a disputarse en Arabia Saudita, donde el estratega detalló que la intervención se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre de 2025.

Reaparición de la lesión

Allegri explicó que el atacante pasó por un tratamiento conservador que parecía dar resultados positivos, sin embargo, la molestia reapareció en días recientes.

“Los médicos le aconsejaron someterse a una intervención menor. Espero que esté fuera el menor tiempo posible”, señaló el técnico rossonero.

Aunque el club no ha informado oficialmente el periodo de recuperación, medios italianos estiman una ausencia cercana a los tres meses. Giménez no juega desde el 28 de octubre, cuando salió de cambio ante el Atalanta.

Pese a haber recibido el alta médica hace dos semanas, su regreso a las canchas nunca se concretó.

Tras la Supercopa, Allegri indicó que analizará junto a la directiva posibles refuerzos en el mercado invernal, ante la prolongada ausencia del mexicano.

Entre los nombres que suenan para reforzar la delantera del Milan están Niklas Füllkrug, del West Ham, y Joshua Zirkzee, del Manchester United.

En lo que va de la temporada, el único gol de Santiago “Bebote” Giménez fue en Copa Italia, el pasado 23 de septiembre frente al Lecce.

Comentarios