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Nuevo León

Confirman caso de gusano barrenador en Santiago

El hallazgo ocurrió durante los primeros días de mayo, cuando se detectó la presencia del parásito en un perro que presentaba heridas infestadas

  • 09
  • Mayo
    2026

La crisis sanitaria por el gusano barrenador continúa expandiéndose en el estado. Tras confirmarse un nuevo caso en el municipio de Santiago, la cifra total de contagios ratificados por las autoridades ha escalado a 60 casos, encendiendo las alarmas entre productores pecuarios y dueños de mascotas.

El hallazgo más reciente ocurrió durante los primeros días de mayo, cuando se detectó la presencia del parásito en un perro que presentaba heridas infestadas. El diagnóstico fue emitido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Así avanza la plaga en NL

Aunque el foco de infección comenzó en el sur del estado, el parásito ya tiene presencia en al menos 16 municipios de Nuevo León. Aramberri se mantiene como la localidad con la mayor concentración de reportes hasta la fecha.

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La plaga no discrimina especies; si bien el ganado bovino es el más afectado, también se han confirmado casos en animales de granja como reces, caballos, cabras y cerdos; también en animales domésticos, especialmente perros.

Productores exigen acciones

El incremento en los contagios ha generado preocupación en el sector agropecuario. Productores de ranchos y comunidades rurales han solicitado formalmente un reforzamiento en las medidas de prevención para frenar la propagación que amenaza la economía local.

Por su parte, el gremio de veterinarios ha emitido una recomendación urgente: revisar minuciosamente cualquier lesión o herida en los animales, ya que son el punto de entrada que las moscas aprovechan para anidar.

gusano barrenador coahuila

Vigilancia  permanente

El gusano barrenador había sido erradicado de México hace décadas; sin embargo, los brotes registrados en los últimos años han obligado a las dependencias estatales y federales a reactivar operativos de vigilancia e inspecciones sanitarias estrictas.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía y a los ganaderos a reportar de inmediato cualquier anomalía para contener el avance de esta plaga y evitar que se extienda a otras regiones del país.

gusano barrenador coahuila

Esto produce el gusano barrenador en sus huéspedes

La mosca Cochliomyia hominivorax es la responsable de esta plaga. A diferencia de otras larvas, el gusano barrenador se alimenta exclusivamente de tejido vivo. Las moscas depositan sus huevecillos en heridas abiertas, y al eclosionar, las larvas comienzan a devorar la carne del huésped.

Especialistas advierten que, de no tratarse a tiempo, la infestación puede provocar infecciones severas y debilitamiento generalizado, pérdida drástica de peso y, en casos graves, hasta la muerte.


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