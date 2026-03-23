Convoca Uruguay a Santiago Mele y Rodrigo Aguirre para amistosos

La Selección de Uruguay se alista para encarar la Fecha FIFA de marzo con dos nombres desde el futbol mexicano: Rodrigo Aguirre y Santiago Mele.

El técnico Marcelo Bielsa incluyó a ambos jugadores en su convocatoria con la mira puesta en afinar detalles rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aguirre, referencia ofensiva en el ataque charrúa

El delantero de Tigres UANL se ha ganado un lugar en la lista gracias a su regularidad y capacidad goleadora en la Liga MX.

Rodrigo Aguirre aparece como una de las opciones en ofensiva junto a figuras consolidadas como Darwin Núñez, en un ataque que buscará variantes ante rivales de alto nivel.

Mele, seguridad bajo los tres palos

En la portería, Santiago Mele, actual jugador de CF Monterrey, también levanta la mano como alternativa confiable.

Su desempeño en el futbol mexicano le ha permitido mantenerse en el radar de Bielsa, en una posición donde compite con nombres experimentados como Sergio Rochet y Fernando Muslera.

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Marcelo Bielsa confirmó los convocados para la Fecha FIFA de marzo.



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Duros exámenes en Europa

Uruguay viajará al viejo continente para disputar dos amistosos de alto calibre. El primero será ante Inglaterra en el estadio de Wembley el 27 de marzo.

Posteriormente, el 31 de marzo, enfrentará a Argelia en el Allianz Stadium de Turín, Italia.

Además de Aguirre y Mele, Bielsa convocó a otros futbolistas con presente o pasado reciente en la Liga MX.

Entre ellos destacan Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, ambos del Club América, así como Nicolás Fonseca, Federico Viñas, Juan Manuel Sanabria y Maximiliano Araujo, este último con actividad en Europa.

La Celeste ya conoce su destino en la fase de grupos del Mundial. Uruguay formará parte del Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita, en busca de avanzar a la siguiente ronda.

México, base de operaciones

Como parte de su logística para el torneo, Uruguay instalará su campamento base en Playa del Carmen, desde donde se preparará durante la competencia.

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