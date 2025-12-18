Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sergio_ramos_jersey_especial_rayados_68082fa89a
Deportes

Se despide Rayados de Sergio Ramos y lanza jersey conmemorativa

Monterrey cerró la etapa de Sergio Ramos en la Liga MX con un mensaje de agradecimiento y el anuncio de una playera conmemorativa

  • 18
  • Diciembre
    2025

Rayados de Monterrey anunció oficialmente el fin de la etapa de Sergio Ramos como jugador del club y lo hizo con un mensaje de reconocimiento que subraya el peso histórico del defensor español en la institución.

A través de sus redes sociales, el equipo albiazul destacó su liderazgo, jerarquía y la huella que dejó tanto dentro como fuera de la cancha.

“Una leyenda del futbol mundial que vistió nuestros colores con jerarquía y pasión”, señaló el club, al agradecerle los momentos que aportó durante su paso por el futbol mexicano.

Un fichaje que marcó época en la Liga MX

La llegada de Ramos fue uno de los movimientos más mediáticos en la historia reciente de Rayados. Campeón del mundo y referente del futbol europeo, su arribo colocó al club regiomontano en el centro de la conversación internacional y reforzó la imagen de la Liga MX.

Más allá del impacto mediático, el zaguero español se distinguió por su liderazgo en el vestidor y su experiencia en partidos de alta exigencia, cualidades que el club resaltó en su despedida: “¡Gracias, Capitán!”.

Números y momentos inolvidables

Durante su etapa con Monterrey, Sergio Ramos disputó 34 partidos oficiales, repartidos de la siguiente manera:

  • 27 encuentros en Liga MX
  • 2 partidos en la Leagues Cup
  • 1 duelo en la Concacaf Champions Cup
  • 4 juegos en el Mundial de Clubes de la FIFA

El defensor sumó 8 goles, una cifra destacada para su posición. Entre ellos sobresale el tanto marcado ante el Inter de Milán en el Mundial de Clubes, uno de los recuerdos más emblemáticos de su paso por el club.

Jersey especial para la afición albiazul

Como parte del homenaje, Rayados anunció el lanzamiento de un jersey conmemorativo de Sergio Ramos, diseñado para recordar su paso por la institución.

La prenda estará disponible a partir del jueves 18 de diciembre.

Cabe recordar que Sergio Ramos llegó a Monterrey en febrero para disputar el Clausura 2025 y participó también en el Apertura del mismo año, torneos en los que Rayados fue protagonista.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

MERITO_JOVEN_1_2207611e7e
Municipio de Monterrey reconoce a jóvenes por sus aportaciones
Whats_App_Image_2025_12_19_at_6_53_35_PM_5d879d1fd1
Piden restauración de cancha de fútbol en colonia Saltillo 2000
Whats_App_Image_2025_12_19_at_4_46_46_PM_ce322997b9
Abarrotan regios supermercados en compras para Nochebuena
publicidad

Últimas Noticias

sismografo_21470d456b
Se registra sismo en el municipio de Santa Catarina
desfile_scobedo_sannicolas_2025_c3b4b91736
Desfile Navideño recorre las calles de Escobedo y San Nicolás
MERITO_JOVEN_1_2207611e7e
Municipio de Monterrey reconoce a jóvenes por sus aportaciones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×