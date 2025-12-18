Se despide Rayados de Sergio Ramos y lanza jersey conmemorativa

Rayados de Monterrey anunció oficialmente el fin de la etapa de Sergio Ramos como jugador del club y lo hizo con un mensaje de reconocimiento que subraya el peso histórico del defensor español en la institución.

A través de sus redes sociales, el equipo albiazul destacó su liderazgo, jerarquía y la huella que dejó tanto dentro como fuera de la cancha.

“Una leyenda del futbol mundial que vistió nuestros colores con jerarquía y pasión”, señaló el club, al agradecerle los momentos que aportó durante su paso por el futbol mexicano.

Una leyenda del futbol mundial que vistió nuestros colores con jerarquía y pasión.🔥



Durante tu paso por Rayados, escribiste momentos que recordaremos En La Vida Y En La Cancha. ¡Gracias, Capitán! Ⓜ️



Ya está disponible en la Tienda Rayados del Estadio BBVA el jersey de edición… pic.twitter.com/XovUzXesJn — Rayados (@Rayados) December 18, 2025

Un fichaje que marcó época en la Liga MX

La llegada de Ramos fue uno de los movimientos más mediáticos en la historia reciente de Rayados. Campeón del mundo y referente del futbol europeo, su arribo colocó al club regiomontano en el centro de la conversación internacional y reforzó la imagen de la Liga MX.

Más allá del impacto mediático, el zaguero español se distinguió por su liderazgo en el vestidor y su experiencia en partidos de alta exigencia, cualidades que el club resaltó en su despedida: “¡Gracias, Capitán!”.

Números y momentos inolvidables

Durante su etapa con Monterrey, Sergio Ramos disputó 34 partidos oficiales, repartidos de la siguiente manera:

27 encuentros en Liga MX

2 partidos en la Leagues Cup

1 duelo en la Concacaf Champions Cup

4 juegos en el Mundial de Clubes de la FIFA

El defensor sumó 8 goles, una cifra destacada para su posición. Entre ellos sobresale el tanto marcado ante el Inter de Milán en el Mundial de Clubes, uno de los recuerdos más emblemáticos de su paso por el club.

Jersey especial para la afición albiazul

Como parte del homenaje, Rayados anunció el lanzamiento de un jersey conmemorativo de Sergio Ramos, diseñado para recordar su paso por la institución.

La prenda estará disponible a partir del jueves 18 de diciembre.

Cabe recordar que Sergio Ramos llegó a Monterrey en febrero para disputar el Clausura 2025 y participó también en el Apertura del mismo año, torneos en los que Rayados fue protagonista.

Comentarios