Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_08_T104414_372_2ba1a02e61
Deportes

Sergio Ramos se despide de Rayados con emotivo mensaje

Sergio Ramos agradeció a Rayados y a México en un mensaje de despedida donde destacó la intensidad de la liga y el cariño recibido

  • 08
  • Diciembre
    2025

Sergio Ramos, defensa español y figura internacional, se despidió del Club Rayados de Monterrey con un emotivo mensaje en el que agradeció la experiencia vivida durante su paso por el fútbol mexicano.

En su mensaje, Ramos destacó que venir a México le dejó “muchas lecciones de vida” y rechazó la idea de que la Liga MX sea de bajo nivel, como algunos opinan desde el exterior.

Por el contrario, aseguró que se trata de una competencia “intensa y competitiva”, donde cada ciudad representa un desafío distinto.

El jugador calificó su etapa con Rayados como “una experiencia fantástica” y expresó su agradecimiento por el cariño recibido tanto por el club como por la afición mexicana.

“Gracias por tanto cariño, México. Sé que algún día nos volveremos a encontrar. ¡Viva México y viva Monterrey!”, escribió el futbolista.

sergioo.JPG

Sergio Ramos confirma su adiós a Rayados tras eliminación

Sergio Ramos cerró oficialmente su etapa en el futbol mexicano luego de la eliminación de Rayados de Monterrey ante Toluca en las semifinales del Apertura 2025.

Tras el empate global 3-3 y la desventaja por criterio de posición en la tabla, el histórico defensor español confirmó que el duelo disputado en el Estadio Nemesio Diez fue su último partido en la Liga MX.

EH UNA FOTO - 2025-12-08T104349.658.jpg

“Fue mi último partido”, declaró Ramos al finalizar el encuentro, visiblemente afectado por no poder pelear por el título.

Antes de abandonar la cancha, el defensor aprovechó sus últimos instantes para despedirse de rivales y del cuerpo arbitral, con quienes vivió un momento insólito: recibió como regalo las tarjetas del juego, obsequio entregado por el árbitro Luis Enrique Santander.

Ramos guardó las cartulinas y luego las entregó al staff del club para asegurarlas.

Sergio Ramos: Así fue su paso por la Liga MX en el 2025

El español, que llegó en 2025 al Monterrey, disputó 27 partidos, anotó ocho goles y participó en torneos internacionales como la Copa de Campeones de la Concacaf, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes, donde firmó un tanto ante el Inter de Milán.

G7ixsLcWoAAixQR.jfif

Su presencia aportó liderazgo y proyección mediática, aunque el club no consiguió títulos durante su paso.

Ramos reiteró su salida al finalizar el encuentro: “Lo dejé bastante claro la semana pasada… sí, es mi último partido con Rayados”.

Su llegada se suma a la lista de figuras internacionales que han probado suerte en la Liga MX, algunas dejando huella profunda y otras pasando con menor impacto, aunque su experiencia en México quedará marcada por intensidad, compromiso y un final lleno de emociones.

 

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_09_at_1_01_04_AM_9812ef99ea
Guido Pizarro vive un debut envidiable como director técnico
Whats_App_Image_2025_12_08_at_8_05_38_PM_6926f9a642
Proponen homenaje a Auténticos Tigres por titulo de la ONEFA 2025
deportes_sergio_ramos_6cc5bac4e1
'Ramos no regresará con Rayados para el Clausura': Tato Noriega
publicidad

Últimas Noticias

mundial_cdmx_3f79f37ea1
Mundial dejaría derrama de más de $65,000 millones de pesos
Whats_App_Image_2025_12_09_at_1_18_48_AM_77831a8867
Presentan nueva denuncia contra Cabeza de Vaca por huachicoleo
warner_1db97deef1
Venta de Warner: Paramount y Netflix se enfrentan por su dominio
publicidad

Más Vistas

escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
publicidad
×