Sergio Ramos se despide de Rayados con emotivo mensaje

Sergio Ramos, defensa español y figura internacional, se despidió del Club Rayados de Monterrey con un emotivo mensaje en el que agradeció la experiencia vivida durante su paso por el fútbol mexicano.

En su mensaje, Ramos destacó que venir a México le dejó “muchas lecciones de vida” y rechazó la idea de que la Liga MX sea de bajo nivel, como algunos opinan desde el exterior.

Por el contrario, aseguró que se trata de una competencia “intensa y competitiva”, donde cada ciudad representa un desafío distinto.

El jugador calificó su etapa con Rayados como “una experiencia fantástica” y expresó su agradecimiento por el cariño recibido tanto por el club como por la afición mexicana.

“Gracias por tanto cariño, México. Sé que algún día nos volveremos a encontrar. ¡Viva México y viva Monterrey!”, escribió el futbolista.

Sergio Ramos confirma su adiós a Rayados tras eliminación

Sergio Ramos cerró oficialmente su etapa en el futbol mexicano luego de la eliminación de Rayados de Monterrey ante Toluca en las semifinales del Apertura 2025.

Tras el empate global 3-3 y la desventaja por criterio de posición en la tabla, el histórico defensor español confirmó que el duelo disputado en el Estadio Nemesio Diez fue su último partido en la Liga MX.

“Fue mi último partido”, declaró Ramos al finalizar el encuentro, visiblemente afectado por no poder pelear por el título.

Antes de abandonar la cancha, el defensor aprovechó sus últimos instantes para despedirse de rivales y del cuerpo arbitral, con quienes vivió un momento insólito: recibió como regalo las tarjetas del juego, obsequio entregado por el árbitro Luis Enrique Santander.

Ramos guardó las cartulinas y luego las entregó al staff del club para asegurarlas.

Sergio Ramos: Así fue su paso por la Liga MX en el 2025

El español, que llegó en 2025 al Monterrey, disputó 27 partidos, anotó ocho goles y participó en torneos internacionales como la Copa de Campeones de la Concacaf, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes, donde firmó un tanto ante el Inter de Milán.

Su presencia aportó liderazgo y proyección mediática, aunque el club no consiguió títulos durante su paso.

Ramos reiteró su salida al finalizar el encuentro: “Lo dejé bastante claro la semana pasada… sí, es mi último partido con Rayados”.

Su llegada se suma a la lista de figuras internacionales que han probado suerte en la Liga MX, algunas dejando huella profunda y otras pasando con menor impacto, aunque su experiencia en México quedará marcada por intensidad, compromiso y un final lleno de emociones.

