Cerrar X
deportes_ecuestre_8ef4e2f4ba
Deportes

‘Se levanta el telón’… ¡del Concurso de Salto Internacional!

Este miércoles inició el evento que reunirá a la élite del mundial ecuestre, en el que jinetes internacionales mostrarán su calidad durante dos fines de semana

  • 30
  • Octubre
    2025

Este miércoles comenzó el Concurso de Salto Internacional 5* (CSI5*) La Silla GNP, que reúne a la élite del mundial ecuestre en dos fines de semana llenos de competencia, eventos especiales y actividades para toda la familia, en el Club Hípico La Silla, en la Sultana del Norte.

Desde este miércoles 29 de este mes de octubre y hasta el domingo 2 de noviembre, y del miércoles 5 al domingo 9 de noviembre, los aficionados al deporte ecuestre se deleitarán con un evento de clase mundial.

La acción arrancó este miércoles con el primer día de competencias en el CSI5* La Silla GNP. Ahí se apreció el primer vuelo del halcón gerifalte–sacre durante la entrega del Gran Premio 5*. Esta ave es nacida del cruce entre el gerifalte del Ártico y el sacre de Arabia, y combina potencia, velocidad y agilidad en una exhibición única.

Previo a la competencia se realizóAsí se vivió el Vet Check, en el cual cada caballo es revisado con cuidado para garantizar su bienestar y desempeño en la pista.

Agenda

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

  • TRICK OR TREAT
    12:00 horas
    Zona ‘Vivir es increíble’
    Prepárate para una tarde llena de dulces, sonrisas y diversión. Niños de todas las edades están invitados a recorrer la zona ‘Vivir es increíble’ para pedir dulces a los expositores. Se le pide a los pequeñines ir disfrazados para disfrutar de un ambiente mágico con toda la familia.

  • CLÁSICO ONLY ONE CAN RISE
    15:00 horas
    Pista principal
    Una prueba con gran tradición en el mundo ecuestre presente en los concursos más importantes del circuito internacional. Gran Premio del CSI 5* La Silla GNP.

  • SIX BARS CLASS
    16:00 horas
    Pista principal
    Es una de las pruebas más retadoras del CSI 5* La Silla GNP. Los jinetes y sus caballos enfrentan una serie de obstáculos que aumentan de altura en cada ronda, poniendo al límite su coordinación y precisión.
  • AUCTION STUDBOOK LA SILLA
    19:00 horas
    Pista Techada    
    Primera gran subasta de potros del Studbook La Silla. Tanto los potros como los caballos montados a subastar forman parte del linaje único de La Silla, con un éxito comprobado a nivel mundial y una genética excepcional que los convierte en referentes del mundo ecuestre.

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

  • DESFILE MINIJINETES
    12:00 horas
    Zona comercial
    Un momento lleno de diversión, donde los más pequeños se convierten en los protagonistas. Habrá premios increíbles como consolas, tabletas y bicicletas para los mejores disfraces.

  • UANL JAZZ
    14:00 horas 
    Pista principal
    El grupo universitario con trayectoria en los escenarios más importantes del país presenta una coreografía llena de energía, ritmo y creatividad. Un espectáculo que une técnica, improvisación y musicalidad, mostrando lo mejor del talento artístico universitario en jazz de México.

  • GRAN PREMIO ONLY ONE CAN RISE
    15:00 horas
    Pista principal
    El Gran Premio marca el cierre del CSI 5* La Silla GNP 2025, es la prueba más esperada y exigente del evento. Los mejores binomios del circuito internacional compiten por el título principal en una pista que pone al límite su precisión, velocidad y temple.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T162835_742_92dfda8d7c
¿Capítulo final? Gignac jugaría su último Clásico en el BBVA
Whats_App_Image_2025_10_24_at_6_22_20_PM_346a26fd93
¡Llegan las mascotas del Mundial 2026 a Monterrey!
deportes_fuerza_regia_0f41747975
Reto de Fuerza Regia: ‘atrapar’ al Correcaminos
publicidad

Últimas Noticias

inter_guardia_nacional_fe0ba190a7
Trump ordena crear fuerzas de reacción rápida para disturbios
AP_25304009471942_a0a693cc53
Lanús vence a la U de Chile y va a la final de la Sudamericana
menores_albergue_cdmx_6f6245eee4
Rescatan a 80 menores de albergue por abuso y explotación
publicidad

Más Vistas

FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×