‘Se levanta el telón’… ¡del Concurso de Salto Internacional!

Este miércoles comenzó el Concurso de Salto Internacional 5* (CSI5*) La Silla GNP, que reúne a la élite del mundial ecuestre en dos fines de semana llenos de competencia, eventos especiales y actividades para toda la familia, en el Club Hípico La Silla, en la Sultana del Norte.

Desde este miércoles 29 de este mes de octubre y hasta el domingo 2 de noviembre, y del miércoles 5 al domingo 9 de noviembre, los aficionados al deporte ecuestre se deleitarán con un evento de clase mundial.

La acción arrancó este miércoles con el primer día de competencias en el CSI5* La Silla GNP. Ahí se apreció el primer vuelo del halcón gerifalte–sacre durante la entrega del Gran Premio 5*. Esta ave es nacida del cruce entre el gerifalte del Ártico y el sacre de Arabia, y combina potencia, velocidad y agilidad en una exhibición única.

Previo a la competencia se realizóAsí se vivió el Vet Check, en el cual cada caballo es revisado con cuidado para garantizar su bienestar y desempeño en la pista.

Agenda

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

TRICK OR TREAT

12:00 horas

Zona ‘Vivir es increíble’

Prepárate para una tarde llena de dulces, sonrisas y diversión. Niños de todas las edades están invitados a recorrer la zona ‘Vivir es increíble’ para pedir dulces a los expositores. Se le pide a los pequeñines ir disfrazados para disfrutar de un ambiente mágico con toda la familia.





15:00 horas

Pista principal

Una prueba con gran tradición en el mundo ecuestre presente en los concursos más importantes del circuito internacional. Gran Premio del CSI 5* La Silla GNP.





16:00 horas

Pista principal

Es una de las pruebas más retadoras del CSI 5* La Silla GNP. Los jinetes y sus caballos enfrentan una serie de obstáculos que aumentan de altura en cada ronda, poniendo al límite su coordinación y precisión.



19:00 horas

Pista Techada

Primera gran subasta de potros del Studbook La Silla. Tanto los potros como los caballos montados a subastar forman parte del linaje único de La Silla, con un éxito comprobado a nivel mundial y una genética excepcional que los convierte en referentes del mundo ecuestre.

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

DESFILE MINIJINETES

12:00 horas

Zona comercial

Un momento lleno de diversión, donde los más pequeños se convierten en los protagonistas. Habrá premios increíbles como consolas, tabletas y bicicletas para los mejores disfraces.





14:00 horas

Pista principal

El grupo universitario con trayectoria en los escenarios más importantes del país presenta una coreografía llena de energía, ritmo y creatividad. Un espectáculo que une técnica, improvisación y musicalidad, mostrando lo mejor del talento artístico universitario en jazz de México.





15:00 horas

Pista principal

El Gran Premio marca el cierre del CSI 5* La Silla GNP 2025, es la prueba más esperada y exigente del evento. Los mejores binomios del circuito internacional compiten por el título principal en una pista que pone al límite su precisión, velocidad y temple.

