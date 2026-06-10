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CNTE y Gobierno rompen sin acuerdos a horas del Mundial FIFA™

Tras más de seis horas de diálogo sin acuerdos, la CNTE mantiene exigencias sobre la Ley del ISSSTE y definirá nuevas movilizaciones

  • 10
  • Junio
    2026

A unas horas del Mundial en México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Eduación, la CNTE, y el Gobierno federal cerraron una reunión de más de seis horas sin acuerdos concretos para destrabar el conflicto. El magisterio mantuvo su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y dejó en manos de su Asamblea Nacional Representativa la definición de nuevas movilizaciones, mientras entre sus bases volvió a escucharse la advertencia: “Si no hay solución, aquí será el plantón”.

La mesa terminó sin la respuesta que esperaban los dirigentes de la Coordinadora. Eva Hinojosa, secretaria general de la Sección 18 de Michoacán, informó que el Gobierno volvió a proponer mesas técnicas para discutir la Ley del ISSSTE, pero no presentó una solución definitiva.

“Esta mesa nos esperaba con las respuestas claras, pero, más sin embargo, volvemos a repetir, hubo estos ofrecimientos”, señaló la dirigente, quien confirmó que la información será sometida a consulta entre los contingentes, estructuras y secretarios generales del movimiento.

La CNTE realizará esta noche su Asamblea Nacional Representativa para definir las acciones del jueves, día de la inauguración mundialista. Hinojosa sostuvo que la organización continuará bajo su estrategia de “negociación-movilización” y llamó a sus integrantes a mantenerse en los espacios de protesta para presionar a la autoridad.

“Seguimos exigiendo y vamos a seguir exigiendo (…) nuestra táctica de lucha es movilización; negociación-movilización”, afirmó. Al finalizar el encuentro, maestros inconformes reclamaron a sus propios dirigentes y gritaron: “Comisión vendida, la misma porquería”.

Gobierno exige definiciones

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, había pedido a la CNTE presentar una contrapropuesta a los planteamientos federales para avanzar hacia un sistema solidario de pensiones. Advirtió que el Gobierno no puede comprometer recursos por encima de las posibilidades del presupuesto y aseguró que llegó el momento de tomar definiciones.

La administración federal planteó mantener abiertas las rutas para revisar la desaparición de la USICAMM y el sistema de pensiones, pero propuso hacerlo mediante el fortalecimiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, Pensionissste y una aseguradora pública. También ofreció instalar una Comisión Permanente para procesar jurídica y técnicamente las demandas del magisterio.

Aseguró que la mesa de diálogo sigue abierta y pidió evitar mayores afectaciones a los estudiantes que están por concluir el ciclo escolar. Sin embargo, la reunión concluyó sin coincidencias y con la CNTE preparando su siguiente movimiento, sin señales de que el plantón vaya a levantarse antes del inicio del Mundial.


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