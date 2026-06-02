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Deportes

Selección de Japón llega a Monterrey para preparar el Mundial

La escuadra de los "Samurai Blue" estará en suelo regio hasta el 8 de junio, cuando partirá rumbo a Nashville para montar su campamento base

  • 02
  • Junio
    2026

La Selección de Japón llegó al estado de Nuevo León para comenzar con su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y pasará algunos días en la Sultana del Norte.

La escuadra de los "Samurai Blue" aterrizó en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo cerca de las 17:00 horas y fueron recibidos por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, acompañado de otras autoridades estatales.

Durante su arribo, se les hizo entrega de un sombrero típico del norte de México, para que los nipones se sientan como en casa durante su breve estadía en suelo regio.

Fortaleza regia

Como parte de su preparación para la justa mundialista, el combinado nacional pasará unos días en Nuevo León para entrenar y aclimatarse a la ciudad.

Sus entrenamientos serán en el recién construido Centro de Entrenamiento Tigres, ubicado en San Nicolás de los Garza, donde tendrán su campamento hasta el 8 de junio. Posteriormente, partirán rumbo a Nashville, donde tendrán su base permanente.

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Estos son los partidos de Japón

El cuadro nipón debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Países Bajos el 14 de junio en el Estadio Dallas; posteriormente, volverá a Nuevo León para medirse a Túnez el día 21 en el Estadio Monterrey.

Finalmente, tendrá su último encuentro de la Fase de Grupos ante Suecia el 25 de junio, nuevamente en el Estadio Dallas.


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