Senegal declarará en octubre ante el TAS para recuperar título

El Tribunal de Arbitraje Deportivo informó el viernes que la audiencia se celebrará a puerta cerrada en su sede de Lausana, Suiza

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La apelación de Senegal para recuperar el título de la Copa Africana de Naciones que ganó en una caótica final contra la anfitriona Marruecos en enero será escuchada en el máximo tribunal del deporte el 8 de octubre.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo informó el viernes que la audiencia se celebrará a puerta cerrada en su sede de Lausana, Suiza, sin que se haya fijado una fecha objetivo para el veredicto.

Los jueces del TAS suelen tardar varios meses en anunciar su decisión, y el caso de la Copa será examinado rigurosamente después de provocar un furor en los círculos del fútbol africano y de la política.

Senegal venció a Marruecos 1-0 tras la prórroga en una final extraordinaria en Rabat el 18 de enero.

Marruecos recibió el título varias semanas después, cuando los jueces de apelación de la Confederación Africana de Fútbol dictaminaron que Senegal perdió el partido por incomparecencia al abandonar el campo para protestar por un penal concedido a Marruecos.

La preparación de la audiencia de apelación estuvo en marcha durante todo el Mundial, en el que Marruecos alcanzó los cuartos de final y Senegal perdió de forma sorprendente en dieciseisavos de final ante Bélgica después de ir ganando 2-0 en los últimos minutos del partido.

“El TAS no puede indicar en esta etapa cuándo se emitirá una decisión final, pero no será el día de la audiencia”, señaló el tribunal el viernes en un comunicado.

Cómo se desarrolló la final

El drama de la final africana estalló en el tiempo añadido tras los 90 minutos reglamentarios, con el marcador empatado 0-0.

Los jugadores de Senegal se retiraron del campo y retrasaron el juego durante 15 minutos cuando se concedió el penal a Marruecos, que finalmente fue atajado.

Se atribuyó al estelar atacante Sadio Mané haber ayudado a persuadir a su equipo para que completara el partido.

Eso evitó que el encuentro se suspendiera en medio de escenas de ira en el estadio, mientras la policía marroquí se enfrentaba con aficionados senegaleses. La tensión había aumentado cuando a Senegal le anularon un gol en el tiempo añadido, minutos antes de que se concediera el penal.

El penal fallado por Marruecos también pasó a la historia del fútbol. Al disponerse a ejecutar lo que parecía la última jugada del partido, el delantero marroquí Brahim Díaz intentó un sutil disparo bombeado y lento —conocido como “Panenka”— que el portero senegalés Édouard Mendy, de pie, detuvo con facilidad.

Las repercusiones de la final se prolongaron hasta mayo. El rey Mohammed VI de Marruecos indultó a 18 aficionados senegaleses que habían sido encarcelados por hasta un año debido a los enfrentamientos en el estadio.

Jueces del fútbol africano, cuestionados

El fallo de apelación de la CAF en marzo pareció ignorar las reglas del fútbol, que establecen que la decisión del árbitro en el terreno de juego es definitiva.

Sin embargo, los jueces citaron una norma del torneo de la CAF según la cual cualquier equipo que se niegue a jugar “será eliminado definitivamente de la competición en curso”. La negativa de Senegal a jugar duró varios minutos, aunque no obligó ni persuadió al árbitro a abandonar el partido.

La decisión de despojar del título a Senegal alimentó la percepción de que Marruecos, que será coanfitrión del Mundial de 2030 junto con España y Portugal, tiene una influencia creciente en la política internacional del fútbol.