Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
senegal_jugadores_campeones_85688ba69b
Deportes

Reciben a jugadores de Senegal como héroes tras Copa Africana

Miles de aficionados celebraron en Dakar el título de Senegal en la Copa Africana de Naciones, logrado en una final tensa ante Marruecos

  • 20
  • Enero
    2026

La selección de Senegal fue recibida este martes como héroes en Dakar, tras conquistar la Copa Africana de Naciones en una final cargada de tensión y polémica.

Miles de personas salieron a las calles para acompañar el desfile del equipo campeón.

A bordo de un autobús descapotable, los jugadores recorrieron lentamente la capital entre cánticos, vuvuzelas y banderas nacionales.

Desde lo alto, levantaron el trofeo y saludaron a una multitud que no dejó de ovacionarlos.

Una victoria que une al país

Aficionados llegaron desde distintos puntos del país para sumarse a la celebración. Pape Lo, quien viajó 200 kilómetros desde Touba, explicó el sentir popular: “Teníamos que estar aquí con ellos. Este título pone a Senegal en lo más alto del futbol”.

Para Marcel Ndecky, el triunfo tuvo un sabor especial: “Es nuestro segundo campeonato, pero ganarlo en Marruecos lo hace único. El equipo luchó con dignidad y merece el reconocimiento de toda la nación”.

senegal-campeones.jpg

Más que fútbol

Cabe señalar que la celebración trascendió lo deportivo. Ameth Mbaye, empresario local, destacó el impacto social del logro.

“Este entusiasmo refleja el patriotismo del país y la fuerza de nuestra juventud. También demuestra que hay que invertir más en el deporte”, afirmó.

Además, Senegal ya había ganado su primera Copa Africana en 2022, cuando venció a Egipto en penales, pero este nuevo título reforzó el orgullo nacional.

El respaldo presidencial

Los jugadores arribaron de madrugada al aeropuerto internacional, donde fueron recibidos por el presidente Bassirou Diomaye Faye.

“Jugaron de manera ejemplar, dentro y fuera de la cancha. Sólo podemos sentirnos orgullosos”, expresó el mandatario.

Final intensa y polémica

Senegal derrotó al anfitrión Marruecos en una final disputada en Rabat. Pape Gueye marcó el gol decisivo en tiempo extra, en un partido que incluyó protestas por decisiones arbitrales y un breve abandono del campo por parte del equipo senegalés.

Pese a la polémica, la jornada del martes fue de celebración total. Como resumió Bamba Sene, envuelto en la bandera nacional.

“Hoy estamos felices y orgullosos de ser senegaleses”, señaló.

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_2026_01_19_T095356_041_1579133fb6
Infantino critica caos en final de la Copa Africana
deportes_marruecos_60ea96aa49
Marruecos elimina a Nigeria y avanza a la final de la Copa África
AP_25361737925539_1725f975a5
Conoce a los primeros clasificados a octavos de la Copa Africana
publicidad

Últimas Noticias

mural_en_coahuila_fcc_fceede70b6
Inaugura FCC mural 'Vuelo Colectivo' creado por estudiantes
refuerza_nuevo_leon_italia_lazos_comerciales_9f41816514
Nuevo León y Italia fortalecen sus lazos de cooperación
sat_mundial_2026_impuestos_77b2a1d213
Aplicará SAT impuestos a jugadores del Mundial 2026 en México
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×