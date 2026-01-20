Reciben a jugadores de Senegal como héroes tras Copa Africana

La selección de Senegal fue recibida este martes como héroes en Dakar, tras conquistar la Copa Africana de Naciones en una final cargada de tensión y polémica.

Miles de personas salieron a las calles para acompañar el desfile del equipo campeón.

A bordo de un autobús descapotable, los jugadores recorrieron lentamente la capital entre cánticos, vuvuzelas y banderas nacionales.

Desde lo alto, levantaron el trofeo y saludaron a una multitud que no dejó de ovacionarlos.

Una victoria que une al país

Aficionados llegaron desde distintos puntos del país para sumarse a la celebración. Pape Lo, quien viajó 200 kilómetros desde Touba, explicó el sentir popular: “Teníamos que estar aquí con ellos. Este título pone a Senegal en lo más alto del futbol”.

Para Marcel Ndecky, el triunfo tuvo un sabor especial: “Es nuestro segundo campeonato, pero ganarlo en Marruecos lo hace único. El equipo luchó con dignidad y merece el reconocimiento de toda la nación”.

Más que fútbol

Cabe señalar que la celebración trascendió lo deportivo. Ameth Mbaye, empresario local, destacó el impacto social del logro.

“Este entusiasmo refleja el patriotismo del país y la fuerza de nuestra juventud. También demuestra que hay que invertir más en el deporte”, afirmó.

Además, Senegal ya había ganado su primera Copa Africana en 2022, cuando venció a Egipto en penales, pero este nuevo título reforzó el orgullo nacional.

El respaldo presidencial

Los jugadores arribaron de madrugada al aeropuerto internacional, donde fueron recibidos por el presidente Bassirou Diomaye Faye.

“Jugaron de manera ejemplar, dentro y fuera de la cancha. Sólo podemos sentirnos orgullosos”, expresó el mandatario.

Final intensa y polémica

Senegal derrotó al anfitrión Marruecos en una final disputada en Rabat. Pape Gueye marcó el gol decisivo en tiempo extra, en un partido que incluyó protestas por decisiones arbitrales y un breve abandono del campo por parte del equipo senegalés.

Pese a la polémica, la jornada del martes fue de celebración total. Como resumió Bamba Sene, envuelto en la bandera nacional.

“Hoy estamos felices y orgullosos de ser senegaleses”, señaló.

