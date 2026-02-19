Tribunal de Marruecos sentencia a 19 aficionados tras disturbios

Un tribunal en Marruecos dictó sentencia contra 19 aficionados implicados en los disturbios registrados durante la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal. Las penas alcanzan hasta un año de prisión por delitos relacionados con vandalismo e invasión al terreno de juego.

Sentencias de hasta un año y multas económicas

Tras una audiencia que se prolongó por más de cinco horas, el juez determinó que los acusados, 18 ciudadanos senegaleses y un francés, incurrieron en múltiples faltas, entre ellas daños a instalaciones deportivas y actos violentos en el marco de un evento masivo.

Del total de sentenciados, 11 recibieron un año de cárcel y una multa de 550 dólares. Otros cuatro fueron condenados a seis meses de prisión y una sanción económica de 218 dólares, mientras que los cuatro restantes deberán cumplir tres meses de prisión y pagar 130 dólares. La información fue confirmada por la abogada Naima El Guellaf a The Associated Press.

Tensión en la sala y apelación en puerta

La lectura del fallo generó momentos de tensión en la sala. Uno de los acusados se desmayó, mientras que otros se resistieron a abandonar el banquillo para ser trasladados a las celdas. Familiares presentes manifestaron su inconformidad y defendieron la inocencia de los implicados.

Los abogados adelantaron que apelarán la sentencia, al considerar que las penas impuestas resultan excesivas.

Disturbios tras penal polémico en la final

Los detenidos habían sido arrestados semanas atrás, luego de que un grupo de seguidores intentara irrumpir en la cancha para protestar por un penal señalado a favor de Marruecos en los minutos finales del encuentro, partido que finalmente Senegal ganó 1-0. Desde entonces permanecían bajo custodia.

Durante el juicio, al que asistieron diplomáticos de Senegal y Francia, la defensa argumentó que no existían pruebas suficientes para sustentar las condenas. Por su parte, la fiscalía pidió las sanciones más severas, al sostener que los disturbios alteraron el orden del partido y provocaron daños estimados en más de 476 mil dólares.

Sanciones de la CAF y repercusiones diplomáticas

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) impuso multas por un millón de dólares tanto a Senegal como a Marruecos por los incidentes. Las autoridades marroquíes anunciaron que buscarán revertir esa decisión por considerarla desproporcionada.

Tras el incidente, autoridades de ambos países reforzaron sus mensajes de cooperación y destacaron los lazos diplomáticos y económicos históricos que los unen, con el objetivo de evitar que la tensión deportiva afecte la relación bilateral.

Con información de AP......

