Sheinbaum entrega el Premio Nacional de Deportes 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó ayer el Premio Nacional de Deportes (PND) 2025 a atletas destacados como el ciclista Isaac del Toro, el clavadista Osmar Olvera y la arquera Andrea Becerra, a quienes exhortó a competir con el orgullo de representar a México.

“Algunos quisieron hacernos menos, pero somos una gran nación con una enorme historia”, expresó durante la ceremonia realizada en Palacio Nacional, donde también se celebró el 50 aniversario del galardón.

Ante los 16 premiados, la mandataria agradeció su disciplina y logros, que colocan al país en los primeros planos del deporte mundial.

“Son un orgullo para México… Cuando obtienen una medalla o entregan todo su esfuerzo, dan una enorme alegría al pueblo”, señaló, al destacar la historia milenaria y la riqueza cultural del país.

En su intervención, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, afirmó que 2025 ha sido un año histórico para los atletas mexicanos.

Recordó que el país obtuvo 19 medallas en campeonatos mundiales de deportes olímpicos, incrementó en más de 100 millones de pesos las becas directas a deportistas, un aumento de 36%, y acumuló mil 842 preseas en competencias internacionales entre deporte convencional y paralímpico.

Pacheco aseguró que el próximo año traerá retos importantes con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Olímpicos de la Juventud y los de Invierno. “Seguiremos trabajando y dando resultados”, afirmó.

Voces de los premiados

Andrea Becerra, medallista de oro en el Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025 y una de las atletas más destacadas del año, pidió mayor visibilidad para su disciplina, que formará parte del programa olímpico en Los Ángeles 2028.

“Somos un deporte que da muchas medallas a México… Ojalá al público le interese más”, dijo.

El ciclista Isaac del Toro, subcampeón del Giro de Italia 2025, celebró la distinción y agradeció las oportunidades que recibió.

A su vez, el patinador artístico Donovan Carrillo reveló que Sheinbaum les aseguró, en una reunión privada, que el Gobierno seguirá apoyando al deporte rumbo a Los Ángeles 2028.

La marchista Alegna González, doble ganadora del PND, agradeció el respaldo recibido durante el año.

“Siempre he tenido apoyo para competencias y campamentos; eso se refleja en los resultados”, afirmó.

Galardonados del PND 2025

Deporte no profesional: Andrea Becerra (tiro con arco), Alegna González (atletismo), Uziel Muñoz (atletismo), Osmar Olvera (clavados).

Profesional: Isaac del Toro.

Paralímpico: Luis Carlos López y Osiris Machado (paratletismo).

Entrenador: Alejandro Laberdesque (atletismo), Karen Montellano (tiro con arco).

Juez/árbitro: Araceli Ornelas (taekwondo), Leslie Velasco (parapowerlifting).

Trayectoria destacada: Gabriela Agúndez (clavados), Donovan Carrillo (patinaje sobre hielo), José Arnulfo Castorena (paranatación), Lorena Ramírez (atletismo).

Fomento al deporte: Mirna de la Cruz Álvarez.

Reconocimiento honorífico: Ma Jin, entrenadora de clavados.

