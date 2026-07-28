La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó esta martes 28 de julio su conferencia La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional.

Inicio / Nacional / Caso Ernesto Ruffo y críticas de EUA: Mañanera 28 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó esta martes su conferencia La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional.

La mandataria federal estuvo compañada por la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, y por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Sigue el desarrollo completo, minuto a minuto, con El Horizonte y mantente informado de todos los anuncios y temas que se aborden.

Fin de la Mañanera del Pueblo

Profepa evalúa impactos por derrame químico en río de Sonora

Claudia Sheinbaum informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realiza la valoración de los daños tras la volcadura de un tren que derramó un líquido altamente tóxico en un cauce de Sonora.

"La dependencia ya emitió un primer comunicado y continúa revisando los efectos del siniestro para determinar las medidas correspondientes", señaló.

Gobierno prepara nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba y Venezuela

Sheinbaum informó que el Ejecutivo federal se encuentra organizando una nueva entrega de apoyo humanitario destinada a las naciones de Cuba y Venezuela, como muestra de solidaridad y respaldo a sus poblaciones.

Amplían comisión sobre fracking; resultados se darán la próxima semana

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el grupo encargado de analizar la implementación del fracking no tradicional fue ampliada, lo que motivó el retraso en la entrega de sus hallazgos.

De acuerdo con la mandataria federal, las conclusiones del equipo interdisciplinario podrían presentarse durante la próxima semana.

Plan México impulsa aumento histórico de exportaciones, destaca Sheinbaum

Claudia Sheinbaum informó que la estrategia ha generado un crecimiento sin precedentes en ventas al exterior, especialmente en el sector electrónico, impulsado por la demanda de Estados Unidos para centros de datos e inteligencia artificial.

Explicó que además de fortalecer la recaudación, se reducen ingresos irregulares: el objetivo es evitar mercancía que entre sin pagar impuestos y salga sin transformación, logrando mayor valor agregado nacional.

“El Plan México está funcionando y se ha elevado mucho la exportación de productos electrónicos”, resaltó.

Descartan que SpaceX haya dejado residuos en aguas mexicanas

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, informó que no hay evidencia de que la empresa SpaceX haya dejado restos de cohete en territorio marino nacional tras su lanzamiento reciente.

Explicó que existe un protocolo establecido de aviso previo para identificar los componentes de las naves, y confirmó que la Profepa ya realizó la evaluación correspondiente de riesgos ambientales sin hallar afectaciones.

“La plataforma de lanzamiento se instaló desde 2014, muy cerca de la frontera con Tamaulipas en el estado de Texas. Ha habido mucha coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Medio Ambiente, Profepa, la Agencia de Aviación Civil y la Agencia de Transformación Digital en dos sentidos: uno, para tener un protocolo de notificación cuando hay lanzamientos, esto para embarcaciones, y otro para la identificación", explicó Merino.

Sheinbaum aclara que aún no hay ley que restrinja celulares en escuelas

La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que hasta la fecha no existe ninguna normativa redactada que prohíba o limite el uso de teléfonos móviles y redes sociales en planteles educativos.

"El objetivo actual es abrir un proceso de discusión pública", dijo.

Mencionó que unos 14 estados ya aplican medidas al respecto en educación básica, por lo que se analizaría extenderlas a nivel nacional siempre que la sociedad lo respalde y se confirmen sus beneficios.

Te recomendamos: Impulsan debate sobre celulares en escuelas; alertan por efectos

Garantizan sanidad y reapertura de frontera para exportar ganado

El gobierno federal aseguró que se mantienen todas las medidas sanitarias, información y acciones necesarias para contener el gusano barrenador.

"Tras más de un año de trabajo conjunto con productores y autoridades, se reanuda la exportación de ganado en pie, comenzará en Sonora y se extenderá paulatinamente al resto del país", explicó.

Durante el cierre se incrementó la venta de carne a Estados Unidos y se consolidaron centros de producción, por lo que la reapertura refuerza al sector pecuario.

Aclara que variaciones en empleo responden a comportamiento estacional

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los cambios en las cifras laborales no reflejan una caída estructural, sino patrones propios de la dinámica anual: en enero suele reducirse la ocupación al concluir contratos anuales, para luego recuperarse paulatinamente y alcanzar su punto más alto en diciembre.

“Es una característica que se presenta en el país y no una pérdida permanente de generación de puestos”.

Corresponde a la UNAM resolver presuntas irregularidades en examen: Sheinbaum

La titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, señaló que es la propia Universidad Nacional Autónoma de México la encargada de atender y aclarar las supuestas fallas detectadas en el examen de admisión en línea, ante las protestas de aspirantes que piden volver a la modalidad presencial.

“Deben investigar cómo ocurrió este fraude”, remarcó.

Lee la nota completa: Suspenden inscripciones en la UNAM por investigación

Rechaza críticas de asesor de Trump y afirma que en México gobierna el pueblo

Ante declaraciones de Stephen Miller, asesor de Donald Trump, que señaló a los cárteles como quienes controlan el sistema político nacional, la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, respondió:

“No vamos a entrar en debate; hay buena coordinación y sabe n que nosotros, México, gobierna el pueblo, no gobierna nadie más, gobierna el pueblo y somos un gobierno del pueblo y combatimos y trabajamos por la seguridad y la paz en nuestro país hay resultados”, señaló.

Asimismo, indicó que Estados Unidos debe revisar su propia responsabilidad en el fenómeno: el consumo de drogas, así como la distribución y el lavado de dinero que ocurren en su territorio, son factores fundamentales que alimentan al narcotráfico.

Sheinbaum aclara que caso Ernesto Ruffo es penal, no político

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al comunicado de Grupo IDEA y señaló que los señalamientos que califican el proceso como un asunto político son incorrectos.

Explicó que se trata de un caso criminal: según las pruebas existentes, Ernesto Ruffo cometió delitos de contrabando de combustible y fraude a la Hacienda Pública de manera prolongada.

Agregó que la Fiscalía cuenta con la información necesaria y pidió a quienes emiten opiniones que se informen adecuadamente.

"Sería muy bueno que se informara. No es un tema político, es un tema criminal. Es una persona, de acuerdo a todas las pruebas, cometió graves delitos por contrabando de combustible. Por cometer un fraude a la Hacienda Pública y traer durante años combustible ilegal. Los que firman diciendo que es un tema político, están equivocados, porque es un delito y la Fiscalía tiene suficiente información al respecto", señaló.

Registran 68 millones de líneas telefónicas; amplían plazo y aclaran que datos resguardan empresas

José Antonio Peña Merino informó que hasta el momento se han vinculado 68 millones de números al registro obligatorio; el trámite se extenderá los próximos meses conforme al último dígito de cada línea.

Por su parte, Sheinbaum precisó que la medida busca reducir delitos por vía telefónica y aclaró que la información no la administra el Estado, sino que queda bajo custodia de las compañías de telefonía.

"Hubo mucho desinformación. El objetivo es disminuir los delitos que se cometen a través del teléfono. El Gobierno no guarda los registros, lo guardan las empresas de telefonía. Es que se vendían los chips sin ningún registro y uno de los delitos a atender es la extorsión telefónica", explicó Sheinbaum.

Sheinbaum abre consulta pública por derechos de audiencias; aplica solo a radio y televisión

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de una consulta pública para que la ciudadanía opine sobre los lineamientos de la nueva ley de protección a las audiencias.

Especificó que esta regulación comprende exclusivamente a radio y televisión; quedan fuera la prensa escrita y las plataformas digitales, asuntos que podrán analizarse posteriormente si la sociedad así lo considera necesario.

Nueva ley recupera y fortalece derechos de las audiencias: Luisa María Alcalde

La consejera Jurídica de la Presidencia, detalló la evolución normativa en telecomunicaciones y radiodifusión: recordó que hace un año se aprobó la nueva ley que sustituyó al IFT por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con autonomía técnica.

Señaló que los derechos de las audiencias se reconocieron constitucionalmente en 2013 y se precisaron en 2014, pero sufrieron retrocesos tras una reforma de 2017; la actual administración restituye y amplía esas garantías con la legislación reciente.

Publican lineamientos para proteger derechos de audiencias

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, informó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (Cofetel) emitió el viernes pasado los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

El documento está sometido a consulta pública durante 20 días hábiles, que corren desde el 27 de julio hasta el próximo 21 de agosto.

Sheinbaum indicó que Luisa María Alcalde Luján, dará a conocer el balance sobre los derechos de las audiencias, con un recorrido que abarca desde el año 2013 hasta 2025.