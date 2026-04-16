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Victoria Beckham habla por primera vez sobre polémica con su hijo

La exintegrante de las Spice Girls afirmó además que la prensa negativa no ha afectado a su trabajo, pero que siempre han intentado 'ser los mejores padres'

  • 16
  • Abril
    2026

La cantante británica Victoria Beckham habló por primera vez sobre la polémica familiar con su hijo mayor, Brooklyn, que rompió públicamente con ella y con su padre, el exfutbolista David Beckham, el pasado enero.

"Queremos muchísimo a nuestros hijos. Siempre hemos intentado ser los mejores padres. Llevamos más de 30 años en el punto de mira y lo único que hemos intentado hacer siempre es proteger a nuestros hijos y quererlos", expresó la empresaria y diseñadora en una entrevista.

La exintegrante de las Spice Girls, de 51 años, afirmó además que la prensa negativa no ha afectado a su trabajo:

"Creo que, en definitiva, la gente compra mi producto porque es realmente bueno. No creo que compren mi delineador de ojos solo porque soy yo".

Brooklyn rompió públicamente con sus padres en enero, tras acusarlos de "una falta de respeto permanente" hacia su esposa Nicola Peltz, y afirmó que no quiere reconciliarse con su familia.

En un comunicado, aseguró que David y Victoria Beckham han tratado de "arruinar" su relación de pareja con su ahora esposa y los acusó de llevar a cabo "ataques sin descanso contra él".

Brooklyn Beckham rompe con su familia y habla públicamente

Brooklyn Beckham, de 26 años, rompió el silencio sobre el distanciamiento con su familia y, por primera vez, expuso públicamente las tensiones con sus padresDavid y Victoria Beckham, en un extenso mensaje difundido el 19 de enero a través de su cuenta de Instagram.

Aquí te presentamos la nota completa: Brooklyn Beckham rompe con su familia y habla públicamente

 

 


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