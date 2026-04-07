¿Será la vencida? Tigres tendrá tercera eliminartoria vs. Seattle

Tigres no tendrá ni tiempo para quitarse el mal sabor de boca de la derrota ante Xolos, pues este miércoles se enfrentará al poderoso Seattle Sounders por los Cuartos de Final de Ida de la Concachampions, un rival que siempre se le indigesta a los regios.

Curiosamente, esta será la tercera vez que ambos se enfrentarán en unos Cuartos de Final, en los cuales, el cuadro de la MLS siempre cerró en casa y salió victorioso.

Un rival que pesa

El primer cruce entre ambos se dio en el ya lejano 2013, cuando recién iba comenzando la dinastía felina. En esa ocasión, la ida terminó 1-0 a favor de los felinos, que se llevaron un valioso triunfo en el Universitario.

Sin embargo, para la vuelta la cosa fue totalmente distinta, pues Seattle salió a hacer pesar su casa, una de las más pasionales de Estados Unidos, y remontó la serie con un triunfo 3-1, donde Tigres fue con un cuadro totalmente alternativo.

"Paul Rothrock, AGAIN!" 🤩



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Le repitió la dosis

Pasaron muchos años para que ambos se volvieran a encontrar, ahora en un torneo totalmente nuevo: la Leagues Cup. La revancha se dio en los Cuartos de Final de la edición 2021, en la que nuevamente los estadounidenses salieron con la mano en alto.

Aquella noche, nuevamente los felinos fueron con equipo alterno, mientras que el Sounders fue con su mejor 11 disponible, por ello, no sorprendió la victoria de 3-0 para los de la MLS.

Realidades distintas

Para este tercer capítulo de la rivalidad, ya se espera que ambos manden sus mejores equipos posibles, pues la Concacaf Champions Cup cada vez fue tomando mayor relevancia para los clubes, especialmente para los de Estados Unidos, que tienen cuentas pendientes con ella.

👊🏼💥 ¡Trabajo, esfuerzo y determinación en cada balón! pic.twitter.com/oIh119VFMe — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 7, 2026

Ahora, Tigres llegará herido, pues la derrota ante Xolos volvió a poner en evidencia el dudoso presente auriazul, pues los de Guido Pizarro llegarán en el octavo lugar de la tabla, incluso con posibilidad de ser desplazados de los puestos de Liguilla.

Por su lado, Seattle viene con destacado funcionamiento, el cual lo tiene como quinto de su conferencia en la MLS, a solo tres puntos del líder, Los Angeles FC.

Quizá lo que podría jugar a favor de los felinos es el factor del gol de visitante, pues la eliminatoria cerrará en Estados Unidos, por lo cual, si logran sacar un triunfo en casa, podrán manejar mejor el encuentro definitivo en la Unión Americana.

Pero ojo, porque las dos previas eliminatorias cerraron en casa y en todas Seattle ganó el partido.

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