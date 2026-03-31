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¡Sin Mundial! Italia queda fuera por tercera vez consecutiva

Italia quedó fuera del Mundial tras caer ante Bosnia. La Azzurra suma su tercera ausencia consecutiva, mientras los balcánicos logran su segunda participación

  • 31
  • Marzo
    2026

Italia volvió a quedarse al margen de una Copa del Mundo. La tetracampeona cayó en penales 4-1 ante Bosnia y Herzegovina, tras empatar 1-1 en tiempo regular, y consumó su tercera eliminación consecutiva rumbo a un Mundial.

El equipo europeo no participa en la máxima cita desde Brasil 2014, lo que prolonga una de las peores etapas en su historia futbolística.

Un partido que se complicó temprano

La Azzurra tomó ventaja al minuto 15 con un gol de Moise Kean, tras una buena jugada generada por Nicolò Barella. El inicio ilusionaba a los italianos, que mostraban mayor soltura que en partidos anteriores.

Sin embargo, el panorama cambió al minuto 41, cuando Alessandro Bastoni fue expulsado por una falta sobre Ermedin Demirovic, dejando a su equipo con diez hombres el resto del encuentro.

Bosnia creció y encontró recompensa

Con superioridad numérica, Bosnia inclinó el campo a su favor durante toda la segunda mitad. Italia resistió gracias a las intervenciones de Gianluigi Donnarumma, pero el desgaste terminó pasando factura.

El empate llegó al minuto 81, cuando Haris Tabakovic aprovechó un rebote en el área tras una gran atajada del arquero italiano.

En el tiempo extra, Bosnia mantuvo la presión, mientras que Italia apostó por resistir y buscar alguna contra. Ambos equipos generaron opciones, pero la falta de contundencia llevó la definición a los penales.

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Desde los once pasos, los errores de Pio Esposito y Bryan Cristante marcaron el destino del encuentro. Bosnia no perdonó y selló su clasificación con un contundente 4-1.

La eliminación confirma una crisis profunda en la selección italiana, que no supera una fase de grupos en Mundiales desde Alemania 2006, cuando levantó su último título.

Para Bosnia y Herzegovina, la clasificación representa apenas su segunda participación en un Mundial, tras su debut en 2014.

El equipo balcánico integrará el Grupo B en la edición de 2026 junto a Canadá, Qatar y Suiza, en una oportunidad histórica para consolidarse en la élite internacional.

Italia, en cambio, se queda nuevamente en el camino.

 


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