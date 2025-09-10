Spurs visitan a estudiantes de Texas tras inundaciones mortales

Casi tres décadas después de que los San Antonio Spurs realizaron su último campamento de prácticas en el centro de Texas, el equipo de la NBA regresó con un mayor sentido de propósito y esperanza.

Los Spurs llegaron a la Escuela Secundaria Ingram Tom Moore este miércoles para levantar el ánimo de los estudiantes afectados por la inundación repentina del 4 de julio que mató al menos a 136 personas y lo lograron.

Los gritos estallaron cuando Victor Wembanyama, dio su primer paso en la cancha del equipo local, los Warriors y los 1,000 estudiantes de Ingram y la Escuela Media Hunt aplaudieron durante todo el evento de una hora.

“Ver lo optimistas que son todos tras pasar por un momento tan difícil es realmente importante para nosotros", indicó el alero de los Spurs Keldon Johnson. "No fue realmente difícil para nosotros levantarnos o emocionarnos por este momento. Cuando llegamos fue increíble. Tantas sonrisas, tantas lágrimas, tanto amor”.

Fue un contraste sorprendente con la última vez que un grupo de reporteros estuvo en esta ciudad de 1,800 habitantes, ubicada a 120 kilómetros de San Antonio.

Una inundación repentina atravesó la cuenca del río Guadalupe antes del amanecer del 4 de julio, destrozando familias, hogares y negocios a lo largo de las comunidades de Kerrville, Ingram, Center Point, Mason y Hunt.

La última vez que los Spurs estuvieron en la región como equipo fue cuando se prepararon en la Universidad Schreiner en Kerrville antes de la temporada de novato de Tim Duncan en 1997.

Conocida por su majestuoso paisaje y actividades al aire libre, la región montañosa de Texas todavía intenta volver a la normalidad después de la pérdida de tantos amigos y familiares, incluidos más de dos docenas de menores y consejeros en Camp Mystic, un campamento de verano para niñas que fue una de las primeras áreas inundadas.

“Todavía es muy difícil verlo. Incluso con la limpieza, ni siquiera se siente así. Habrá lugares donde crecimos que nunca serán lo que fueron, ni con toda la limpieza posible”, explicó Constance Wirth, residente de Ingram durante 30 años que trabaja en la tienda de conveniencia KOA. "Es un terreno completamente nuevo, simplemente cambiado”.

El entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, se aseguró de que sus jugadores comprendieran plenamente la agitación.

“Ha habido una gran diferencia en aproximadamente el mes desde que estuve aquí. Y eso es dos meses después de la mañana en que esto sucedió”, dijo Mitch Johnson.

Los dos autobuses que transportaban al equipo y al personal de los Spurs recorrieron la Carretera Estatal de Texas 39. Los ocupantes pudieron ver cuánto daño aún queda por resolver entre Kerrville e Ingram.

“Es impactante ver el efecto que ha tenido lugar”, expresó Keldon Johnson.

Mitch Johnson, en su primera temporada como entrenador tras reemplazar al miembro del Salón de la Fama Gregg Popovich, dijo que esto no se trataba de un equipo deportivo que hacía una aparición especial, sino de vecinos que se preguntaban si pueden hacer algo más para ayudar.

“Creo que es importante para todos nosotros estar aquí porque esto es parte de nuestra comunidad", dijo Johnson.

Aun así, sabía que la presencia de Wembanyama junto con todo el plantel de los Spurs tendría un impacto positivo.

Se suponía que los estudiantes debían estar en las clases de sexto y séptimo grado, pero en su lugar fueron llevados al gimnasio de los Warriors con caras de desconcierto. Los Spurs lograron mantener su visita en secreto incluso con la abrumadora presencia de Wembanyama deambulando por la ciudad.

Y no decepcionó. Realizó múltiples clavadas, incluyendo una en la que pasó el balón entre sus piernas para preparar una volcada de molino de viento.

