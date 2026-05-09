Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26129499294199_f7b4f3faf1
Deportes

Wembanyama domina a Minnesota y pone a Spurs arriba 2-1

El fenómeno francés firmó una actuación histórica con 39 puntos, 15 rebotes y cinco tapones para acercar a San Antonio a la final del Oeste

  • 09
  • Mayo
    2026

Victor Wembanyama sigue construyendo una postemporada memorable en su debut en los playoffs de la NBA.

La estrella francesa de los Spurs de San Antonio brilló este viernes con una exhibición monumental de 39 puntos, 15 rebotes y cinco bloqueos en la victoria 115-108 sobre los Timberwolves de Minnesota en el Juego 3, resultado que coloca a su equipo con ventaja de 2-1 en la serie de segunda ronda.

Golpeado, con cortes y moretones tras una batalla física constante en la pintura, Wembanyama dejó claro que su impacto va mucho más allá de la elegancia con la que suele dominar.

Con su histórica noche, el joven de 22 años se unió a un grupo exclusivo en la historia de la NBA.

Los únicos jugadores que habían registrado al menos 35 puntos, 15 rebotes y cinco tapones en un partido de playoffs eran Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon y Shaquille O’Neal.

Wembanyama no solo igualó esa hazaña, sino que lo hizo con una eficiencia superior al 70 % en tiros de campo, consolidando una actuación sin precedentes.

A pesar de cargar con cinco faltas en el tramo final, el francés mantuvo la calma y respondió cada vez que Minnesota amenazó con acercarse.

Su dominio en ambos costados fue decisivo: castigó a Rudy Gobert con recursos ofensivos refinados, incluido un fadeaway inspirado en enseñanzas de Hakeem Olajuwon, y en defensa volvió a ser una pesadilla para los Wolves, alterando constantemente tiros en la pintura.

Spurs muestran evolución

San Antonio continúa invicto como visitante en estos playoffs y confirmó una evolución competitiva notable al resolver su partido más cerrado de la postemporada.

Después de una primera ronda dominante, el equipo dirigido por Mitch Johnson demuestra que puede sostener su nivel incluso bajo máxima presión, con Wembanyama como eje absoluto del proyecto.

Los Timberwolves ahora enfrentan una presión considerable de cara al Juego 4, conscientes de que frenar al francés se ha convertido en el desafío central de la serie.

Mientras tanto, Wembanyama sigue acelerando su ascenso al estrellato con una mezcla de talento, impacto defensivo y producción histórica que ya lo coloca en conversaciones reservadas para gigantes del juego.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_reconoce_mujeres_y_su_valor_como_cuidadoras_4527814aba
Sheinbaum reconoce a mujeres y pide valorar papel de cuidadoras
EH_UNA_FOTO_2026_05_10_T101830_341_95fa9bdfa6
Presidenta felicita a madres mexicanas con emotivo mensaje
Whats_App_Image_2026_05_09_at_8_00_26_PM_9994d2e54c
Anuncia Gobierno Federal plan para comunidades en Sonora
publicidad

Últimas Noticias

Miguel_flores_417b6537a6
Miguel Flores destaca apoyos a madres de Nuevo León
VICTOR_PEREZ_3ea226418c
Víctor Pérez pide confinamiento ferroviario en Santa Catarina
Whats_App_Image_2026_05_10_at_9_38_03_PM_82ebfd73ee
Nuevo León despliega su segundo Black Hawk para Fuerza Civil
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_5_4fc26ae58e
Hallan fuerzas federales megatúnel de huachicol en Santa Catarina
Chivas_Santiago_Sandoval_c05eddced5
No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX
EH_MARCA_DE_AGUA_8_564e2f01b7
Resguardan residencia del 'Señor de los Buques' en San Pedro
publicidad
×