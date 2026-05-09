Wembanyama domina a Minnesota y pone a Spurs arriba 2-1

Victor Wembanyama sigue construyendo una postemporada memorable en su debut en los playoffs de la NBA.

La estrella francesa de los Spurs de San Antonio brilló este viernes con una exhibición monumental de 39 puntos, 15 rebotes y cinco bloqueos en la victoria 115-108 sobre los Timberwolves de Minnesota en el Juego 3, resultado que coloca a su equipo con ventaja de 2-1 en la serie de segunda ronda.

Golpeado, con cortes y moretones tras una batalla física constante en la pintura, Wembanyama dejó claro que su impacto va mucho más allá de la elegancia con la que suele dominar.

Con su histórica noche, el joven de 22 años se unió a un grupo exclusivo en la historia de la NBA.

Los únicos jugadores que habían registrado al menos 35 puntos, 15 rebotes y cinco tapones en un partido de playoffs eran Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon y Shaquille O’Neal.

Wembanyama no solo igualó esa hazaña, sino que lo hizo con una eficiencia superior al 70 % en tiros de campo, consolidando una actuación sin precedentes.

A pesar de cargar con cinco faltas en el tramo final, el francés mantuvo la calma y respondió cada vez que Minnesota amenazó con acercarse.

Su dominio en ambos costados fue decisivo: castigó a Rudy Gobert con recursos ofensivos refinados, incluido un fadeaway inspirado en enseñanzas de Hakeem Olajuwon, y en defensa volvió a ser una pesadilla para los Wolves, alterando constantemente tiros en la pintura.

Spurs muestran evolución

San Antonio continúa invicto como visitante en estos playoffs y confirmó una evolución competitiva notable al resolver su partido más cerrado de la postemporada.

Después de una primera ronda dominante, el equipo dirigido por Mitch Johnson demuestra que puede sostener su nivel incluso bajo máxima presión, con Wembanyama como eje absoluto del proyecto.

Los Timberwolves ahora enfrentan una presión considerable de cara al Juego 4, conscientes de que frenar al francés se ha convertido en el desafío central de la serie.

Mientras tanto, Wembanyama sigue acelerando su ascenso al estrellato con una mezcla de talento, impacto defensivo y producción histórica que ya lo coloca en conversaciones reservadas para gigantes del juego.

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